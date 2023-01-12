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    Какие выплаты полагаются пассажирам при задержке поездов

    12 Января 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об условиях возврата проездных документов (билетов) при отмене или задержке пассажирского поезда сообщили в АО «Пассажирские перевозки», передает МИА «Казинформ».

    Как передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», выплаты при возврате неиспользованных проездных документов (билетов) и компенсации за задержку поездов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом РК.

    При опоздании поезда:

    - Пассажирам, отказавшимся от поездки в поезде, который следует с опозданием более 1 часа, производится полный возврат стоимости проезда, но до отправления пассажирского поезда со станции, указанной в билете.

    - Пассажирам при прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние

    - За опоздание пассажирских поездов национального перевозчика, пассажирам выплачивается компенсация в размере 3% за каждый полный час задержки, но не более стоимости проезда. Компенсацию можно получить в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».

    Пассажирам, проследовавшим пассажирским поездом частного перевозчика, за компенсацией необходимо обратиться в администрацию частного перевозчика.

    При замене пассажирского поезда:

    - Пассажирам, проследовавшим в заменённом пассажирском поезде/вагоне более низкой категории, выплачивается разница в стоимости проезда, более высокой категории доплата с пассажиров не взимается.

    - Пассажирам, отказавшимся от поездки в заменённом поезде/вагоне производится возврат полной стоимости проезда.
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