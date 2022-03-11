Какие вопросы предстоит урегулировать в сфере адвокатской деятельности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы предстоит еще урегулировать в сфере адвокатской деятельности в Казахстане, рассказал министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кардинальных изменений нет. Есть проблемы, которые поднимались, но это в основном рабочие моменты касающиеся оплаты гарантированной государственной юридической помощи, оплаты труда государством. Затем вопросы, которые касаются несовершенства бизнес-процессов и взаимодействия между адвокатами и учреждениями УИС. То есть вопросы взаимодействия и устранения недоработок внутреннего характера. Наша цель - услышать друг друга и найти решение проблем, которые помогут адвокатам», - сказал Канат Мусин по итогам круглого стола по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

Министр добавил, что в 2018 году, когда поднимался закон об адвокатской деятельности и юридической помощи, было очень большое обсуждение.

«В бытность меня депутатом, так случилось, что я руководил проработкой этого законопроекта. В то время было проведено более 55 заседаний рабочих групп, поэтому почти все моменты, которые беспокоили адвокатское сообщество, были урегулированы. Поэтому сегодня речи и не идет о кардинальных изменениях, но есть системные недоработки в рамках реализации», - пояснил Канат Мусин.

Глава Минюста добавил, что оказание гарантированной юридической помощи одна из целей государства, которая заключается в том, чтобы любой казахстанец мог получить квалифицированную юридическую помощь.

«Есть на этом пути некоторые препятствия в части процедур и размера оплаты, неправильного учета времени. С точки зрения того, что это мешает оказывать качественную гарантированную юридическую помощь нашим казахстанцам, это вопросы важные, которые мы стремимся услышать и недочеты эти устранить. На законодательном уровне все меры предусмотрены. Государством выделяются деньги. В прошлом году было выделено 1 млрд 800 млн тенге на оплату гарантированной государственной юридической помощи, в этом году 2 млрд 300 млн. Встают вопросы достаточности финансирования, но это вопрос решаемый, который в течение бюджетного года всегда регулируется. Думаю, мы найдем решения. На сегодня средств достаточно, в любом случае финансирование можно увеличить», - резюмировал Канат Мусин.

Ранее сообщалось, что регламентирующую работу адвокатов Дорожную карту создадут в Казахстане.