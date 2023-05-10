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    Какие вопросы будут рассмотрены на очередном заседании Национального Курултая

    10 Мая 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Национального Курултая планируется рассмотреть вопросы национальной идеологии и воспитания молодежи. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством проводится комплексная работа по формированию ценностей патриотизма, развитию казахстанской идентичности. Во-первых, принята концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы. В концепции рассмотрены вопросы внедрения новых механизмов культурного нравственного воспитания подрастающего поколения, основанных на взаимодействии семейных, традиционных, национальных и общественных ценностей. Она будет осуществляться через поддержку традиционных ценностей, формирование нравственных ориентиров и развитие языка, сохранение культурно-исторических ценностей и традиций, способствующих модернизации общественного сознания, духовной модернизации и укреплению культурного кода нации. Кроме того, для достижения задач духовного развития подрастающего поколения и воспитания чувства патриотизма и уважения к традиционным ценностям будут реализованы проекты «день в театре» и «день в Музее», предусматривающие ежемесячные посещения детьми театров и музеев страны», - отметил в ответе глава правительства.

    Утверждена Концепция государственной молодежной политики на 2023-2029 годы. В ней есть специальный раздел, посвященный современным ценностям среди молодежи и патриотическому воспитанию. В частности, особое внимание уделяется пропаганде национальных ценностей среди молодежи, развитию гражданской активности, патриотического воспитания, здорового образа жизни, культуры и образования. Также утверждена информационная доктрина Республики Казахстан, определяющая идейно-ценностные ориентации, отвечающие интересам народа, способствующие дальнейшему развитию государства и общества.

    «Мероприятия, принимаемые в доктрине, поспособствуют повышению конкурентоспособности отечественной информационной продукции, а также обеспечат доминирование национальных ценностей в идеологических направлениях информационного поля. Кроме того, при Президенте Республики Казахстан действует Национальный Курултай, формулирующий идеи и шаги по дальнейшему развитию общественного объединения. На очередном заседании Национального Курултая планируется рассмотреть вопросы национальной идеологии и воспитания молодежи. В целом, в существующих сегодня концепциях и программах предусмотрены направления, прославляющие казахстанскую идентичность, национальные идеологические ценности», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Курултай
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