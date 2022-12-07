Какие вакцины есть в Астане для прививки против КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане функционируют 34 прививочных кабинета в организациях первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Берик Кайкенов на брифинге в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия показала, насколько важнее предотвратить болезнь, нежели ее лечить. Отмечу, что именно вакцинация была и остается самой мощной профилактической мерой, и польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски заболевания. Вакцинация оберегает от тяжелого течения заболевания, от осложнений и, наконец, от летального исхода. При своевременно проведенной вакцинации и ревакцинации человек защищен в более 90% от тяжелого течения. Для иммунизации населения от коронавируса в столице есть около 12 тысяч вакцин в наличии: Казвак, Синофарм и Пфайзер. Функционируют 34 прививочных кабинета в организациях ПМСП», – сказал Б. Кайкенов.

По его словам, особенно тяжелому течению коронавирусной инфекции подвержены беременные женщины, дети и лиц группы риска: лица старше 60 лет и пациенты, имеющие заболевания сердца, сосудов, печени, почек. Среди детей распространение заболеваемости связано не только с их близкими контактами, но и с тем, что дети не вакцинированы и не имеют иммунитета против коронавирусной инфекции. Сейчас 22 ребенка получают лечение от КВИ в инфекционных стационарах.

Б. Кайкенов отметил, что среди заболевших людей многие не вакцинированные. Важно помнить, что вакцина защищает и самого вакцинированного человека, и окружающих. Даже если человек заразился после полного курса иммунизации, болезнь будет протекать гораздо легче. При вакцинации, в ответ на ведение антигена в организме вырабатывается антитела, защитные клетки, которые помогают бороться с вирусом. Вакцинацию подлежат все группы населения, но особенно важно для групп риска. Вакцинироваться можно начиная с 12 лет.

Спикер также сообщил, что заболеваемость КВИ относительно снизилась, и ситуация стабильная, то есть, уже речь не идет о пандемии. Тем не менее, периодически, каждые 3-4 месяца происходит эпидемический подъем коронавирусной инфекции. При этом некоторые люди из группы риска болеют тяжело, требуется лечение в реанимационном отделении. Но не нужно думать только о тяжелом течении в острый период болезни. Также опасным остается последствие коронавирусной инфекции, так называемый постковидный синдром, который отягчает течение многих хронических заболеваний.