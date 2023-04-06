Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Какие требования предъявляются к владельцам оружия и оружейных магазинов

    6 Апреля 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичной полиции напомнили требования, предъявляемые к владельцам оружия и оружейных магазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чтобы приобрести оружие, вы должны сдать документы через портал eGov. Проходите медкомиссию, инструктаж. Ваше заявление будет рассматриваться в течение 15 рабочих дней. Только потом приходит уведомление об одобрении или отклонении заявки. Также должны соблюдаться условия для хранения оружия на дому: сейф, сигнализация», - сказал на брифинге представитель управления административной полиции ДП Астаны Азамат Амен.

    После этого заявка поступает в государственный орган. Уполномоченный госорган обрабатывает, проверяет заявление, проходит электронное согласование. Если гражданин соответствует всем требованиям и ничего не противоречит тому, чтобы он имел оружие, выдается разрешение на его приобретение. Разрешение дается на 5 лет. Через 5 лет владелец оружия снова должен продлить документ.

    По словам спикера, в связи с изменениями в законодательстве, человек, достигший совершеннолетнего возраста, то есть с 18 лет, может получить газовое и электрошоковое оружие. С 21 года можно приобрести гладкоствольное оружие. По истечении трех лет можно приобрести нарезное оружие.

    По информации полиции, официально в столице имеются 7 оружейных магазинов. Каждый квартал ведутся проверки, разъяснительная работа. Азамат Амен озвучил требования, предъявляемые к владельцам оружейных магазинов.

    «Магазин должен располагаться в отдельно стоящем здании. Должны соблюдаться требования по торговому залу. В торговом зале оружие не должно находиться в состоянии выстрела. Нельзя хранить патроны на прилавках. Должна быть сигнализация, видеонаблюдение, охрана», - добавил он.

    В столице 10 апреля стартует республиканская акция по добровольной сдаче оружия. До 350 тысяч тенге может получить астанчанин, добровольно сдавший оружие.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Главбуха отдела образования задержали почти с миллиардом тенге в Талдыкоргане
    Школьник помог задержать разбойника в Астане
    В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области
    Мошенница выманила более полумиллиона тенге у жительницы Туркестана
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров