Какие требования предъявляются к владельцам оружия и оружейных магазинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичной полиции напомнили требования, предъявляемые к владельцам оружия и оружейных магазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы приобрести оружие, вы должны сдать документы через портал eGov. Проходите медкомиссию, инструктаж. Ваше заявление будет рассматриваться в течение 15 рабочих дней. Только потом приходит уведомление об одобрении или отклонении заявки. Также должны соблюдаться условия для хранения оружия на дому: сейф, сигнализация», - сказал на брифинге представитель управления административной полиции ДП Астаны Азамат Амен.

После этого заявка поступает в государственный орган. Уполномоченный госорган обрабатывает, проверяет заявление, проходит электронное согласование. Если гражданин соответствует всем требованиям и ничего не противоречит тому, чтобы он имел оружие, выдается разрешение на его приобретение. Разрешение дается на 5 лет. Через 5 лет владелец оружия снова должен продлить документ.

По словам спикера, в связи с изменениями в законодательстве, человек, достигший совершеннолетнего возраста, то есть с 18 лет, может получить газовое и электрошоковое оружие. С 21 года можно приобрести гладкоствольное оружие. По истечении трех лет можно приобрести нарезное оружие.

По информации полиции, официально в столице имеются 7 оружейных магазинов. Каждый квартал ведутся проверки, разъяснительная работа. Азамат Амен озвучил требования, предъявляемые к владельцам оружейных магазинов.

«Магазин должен располагаться в отдельно стоящем здании. Должны соблюдаться требования по торговому залу. В торговом зале оружие не должно находиться в состоянии выстрела. Нельзя хранить патроны на прилавках. Должна быть сигнализация, видеонаблюдение, охрана», - добавил он.

В столице 10 апреля стартует республиканская акция по добровольной сдаче оружия. До 350 тысяч тенге может получить астанчанин, добровольно сдавший оружие.



