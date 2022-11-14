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    Какие требования предъявляют к компании «Арселор Миттал Темиртау»

    14 Ноября 2022, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие требования предъявляются к компании «Арселор Миттал Темиртау», сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша цель - сократить выбросы «Арселор Миттал Темиртау» на 20 процентов до 2025 года. В соответствии с этим, в представляемых нам документах они должны указывать конкретные мероприятия. Если не будет конкретных решений, мы не выдадим им экологического разрешения», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов после правительственного часа в Мажилисе.

    В этой связи он также добавил, что в ближайшую среду встретится с жителями Карагандинской области.

    «В рамках визита мы собираемся посетить Темиртау и провести большое собрание. Там обсудим вопросы и по «Арселор Миттал Темиртау», и по экологии», - сказал министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Карагандинская область Экология Минэкологии
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