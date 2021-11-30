Какие телепроекты смогут увидеть казахстанцы в честь Дня Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева отмечается 1 декабря. Праздник учрежден в признание выдающихся заслуг Нурсултана Назарбаева перед страной. Какие телепроекты смогут увидеть казахстанцы в честь знаменательной даты.

Международное информационное агентство «Казинформ» сообщает о проектах, посвященных к Дню Первого Президента.

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Казахстанцы могут посмотреть документальный фильм «Елбасы. Летопись Независимости», который будет показан на телеканале «Хабар» – 15 эпизодов, на казахском и русском языках, продолжительностью по 30 минут. Это цикл фильмов, посвященных каждому году Независимости, которые наглядно покажут главные инициативы и проекты Первого Президента.

Выход в эфир – с 29 ноября по 17 декабря.

На телеканале «Хабар» будет показан также документальный сериал «Чувства Независимости». Это 6 серий, на казахском и русском языках, продолжительностью по 40 минут. Исторические события Независимого Казахстана зритель увидит через призму чувств, которые испытывают герои в определенный момент времени.

Выход в эфир – с 13 по 20 декабря.

Еще на заре Независимости Елбасы Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу по возвращению казахов, когда-то покинувших историческую родину.

Сериал «Тұмар» подробно расскажет о ходе репатриации кандасов, в 12 сериях на казахском и русском языках, продолжительностью по 40 минут.

Выход в эфир на телеканале «Хабар» – с 1 декабря по 16 декабря.

«Бір күнің тарихы» («История одного дня») – этот 30-серийный документальный фильм рассказывает о том, что происходило в течение 15 дней до провозглашения Независимости Казахстана и 15 дней после этого знаменательного события.

Сериал покажет телеканал «Qazaqstan» на казахском языке. Каждая серия длится 3 минуты.

Выход в эфир – c 1 по 30 декабря.

Документальный фильм «Дорогой мира и согласия», подготовленный РГУ «Қоғамдық келісім», на примере важных и интересных объектов, сооружений, историй людей показывает процесс становления и развития политики мира и согласия.

Фильм включает 5 серий на русском языке, продолжительностью 150 минут.

Выход в эфир – с 10 декабря.

Телерадиокорпорация Президента РК подготовила 14-серийный документальный фильм «Сильные регионы – Сильный Казахстан».

В каждой серии, на казахском и русском языках, продолжительностью 30 минут, наглядно демонстрируются наиболее важные и стратегически выверенные решения, принятые Елбасы для развития конкретного региона.

Выход в эфир – с 4 ноября.