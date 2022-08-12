Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Какие субсидии выплачивают переселенцам в РК

    12 Августа 2022 13:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили о мерах государственной поддержки, которые оказывают переселенцам из трудоизбыточных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, национальным проектом «Сильные регионы – драйвер развития страны» регионами выбытия переселенцев определины: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, города Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Принимают - Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    Участникам добровольного переселения выплачивают субсидии. В частности, предусмотрена единовременная выплата на переезд каждому члену семьи в размере 70 МРП или 222,6 тыс. тенге. На покрытие расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг для переселившихся в город - от 20 МРП (61,3 тыс. тенге) для одного человека до 30 МРП (91,9 тыс. тенге) при количестве членов семьи пять и более человек, в сельскую местность – от 15 МРП (45,9 тыс. тенге) для одного человека до 21 МРП (64,3 тыс. тенге) при количестве членов семьи пять и более человек. Субсидии выплачиваются ежемесячно в течение одного года.

    Добровольным переселенцам предоставляются рабочие места и другие меры содействия занятости.

    Работодателям, которые оказывают содействие в межрегиональном переселении, выплачивают единовременные субсидии на трудоустройство в размере 400 МРП (1,2 млн тенге) за каждого работника, трудоустроенного на постоянную работу на срок не менее двух лет, и обеспеченного жильем. Государство субсидирует работодателям до 50% расходов на строительство нового жилья в сельской местности для переселенцев.

    Участниками межрегионального добровольного переселения могут стать лица, ищущие работу, безработные и члены их семей.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Социальная поддержка #Минтруда РК #Регионы #Соцвыплаты #мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Субсидирование арендного жилья: Сколько казахстанцев нуждаются в помощи
    Задача не в переселении, а в открытии новых рабочих мест – министр труда РК
    Сокращение трудовых ресурсов прогнозируется в трех регионах Казахстана
    Предоставлять землю переселенцам в упрощенном порядке предложили в СКО
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров