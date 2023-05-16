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    Какие скидки действуют при покупке авиабилета для пассажиров с ограниченными возможностями

    16 Мая 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, сообщил, какие скидки предоставляются пассажирам с ограниченными возможностями при покупке авиабилета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрена скидка 50% для несовершеннолетних на внутренние рейсы в возрасте от 2 до 15 лет и на международные рейсы в возрасте от 2 до 12 лет. Также, в соответствии с законодательством, дети до 2 лет могут перевозиться бесплатно на международных и внутренних рейсах без предоставления отдельного места. Кроме того, на сегодня в Мажилисе Парламента РК находится на рассмотрении проект Закона Республики Казахстан «О ратификации конвенции о правах инвалидов», основное требование которого - привести действующее законодательство в соответствие с нормами конвенции, - отметил вице-премьер.

    Он представил ​​информацию о том, какие скидки предлагают авиакомпании пассажирам с ограниченными возможностями.

    «Соответствующие запросы были направлены в авиакомпании. Например, АО «Авиакомпания «SCAT» сообщает, что 100% скидка от тарифа для детей-инвалидов и инвалидов І группы, а также 50% скидка для инвалидов ІІ группы предоставляется один раз в год на внутренних регулярных рейсах. авиакомпании (кроме субсидируемых рейсов). При этом пассажиры оплачивают аэропортовые сборы и за регистрацию билетов. Скидки для сопровождающих лиц не предоставляются. АО «Qazaq Air» сообщает, что вопрос о предоставлении скидки на авиаперевозки лицам с ограниченными возможностями будет рассматриваться в индивидуальном порядке при предоставлении всех подтверждающих документов.

    Кроме того, по решению председателя правления АО «Qazaq Air» ребенку-инвалиду предоставляется скидка 100% от тарифа, а сопровождающему лицу скидка 50% от того же тарифа. АО «Air Astana» предоставляет скидки пассажирам старше 60 лет, молодежи от 12 до 25 лет и ветеранам ВОВ. На сегодня Министерством культуры и спорта РК реализуется государственная программа Kids go free, которая предусматривает субсидирование авиабилетов на перелеты несовершеннолетних внутри страны», — говорится в ответе вице-премьера.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК Авиация
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