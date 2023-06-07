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    Какие сферы можно развивать в Казахстане - мнение вице-президента Торговой палаты США

    7 Июня 2023, 21:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Старший вице-президент по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США Куши Чокси назвал сферы, которые мог бы с выгодой для себя развивать Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У США есть одно конкурентоспособное преимущество. У нас есть палаты с такими странами как: Турция и со странами на Ближнем Востоке, у которых нет достаточно земельных ресурсов, таких как есть в Казахстане. Одна из таких сфер, которая очень важна, это сельское хозяйство. Компании могут привнести инновации и технологии, чтобы улучшить ее долю в ВВП. Это одна из тех сфер, которую вы можете экспортировать на рынок», - сказал Куши Чокси, выступая на инвестиционном круглом столе по дальнейшему развитию сотрудничества с США в МИД РК.

    Он также отметил, что учитывая ситуацию на глобальном рынке, тарифы на энергетику и продовольствие будут расти.

    «Учитывая состояние глобальной экономики – энергетические тарифы, а также тарифы на продовольствие, это те сферы, которые мы должны наращивать с нашими компаниями. Это цепочки поставок, которые сейчас смещаются, и это является большой возможностью для экономики. Напоследок я хотел бы подчеркнуть туризм. Мы сейчас понимаем, что можно наладить прямые авиарейсы, и мы к этому стремимся, можем развивать это, чтобы раскрыть потенциал полностью», - добавил Куши Чокси.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Экономика США
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