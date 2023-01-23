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    Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях

    23 Января 2023, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации по соблюдению санитарных норм при проведении выдвижения кандидатов в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эти меры необходимо предпринять учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом», - сказала Айжан Есмагамбетова.

    Так Минздрав рекомендует при проведении выдвижений кандидатов:

    1) использование просторных помещений при проведении съездов и конференций по выдвижению кандидатов;

    2) в помещениях должно быть бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

    3) в регионах, где показатель R выше единицы необходимо соблюдение масочного режима.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Выборы Выборы в Мажилис-2023
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