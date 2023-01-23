АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации по соблюдению санитарных норм при проведении выдвижения кандидатов в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эти меры необходимо предпринять учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом», - сказала Айжан Есмагамбетова.
Так Минздрав рекомендует при проведении выдвижений кандидатов:
1) использование просторных помещений при проведении съездов и конференций по выдвижению кандидатов;
2) в помещениях должно быть бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
3) в регионах, где показатель R выше единицы необходимо соблюдение масочного режима.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.