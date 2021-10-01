Какие промышленные объекты построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 59 млрд. тенге оценивается приток в Жамбылскую область инвестиций для открытия новых производств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областном акимате, в числе проектов, запланированных к открытию до 2025 года, - горно-обогатительный комбинат в Кордайском районе общей стоимостью 21 млрд. тенге. В рамках проекта здесь будут функционировать рудник и золотоизвлекательная фабрика. Мощность производства должна составить 500 тыс. тонн руды в год. Для кордайцев появится 400 новых рабочих мест.

Также в области построят завод по добыче и обогащению золотосодержащей руды. Реализация проекта за 500 млн. тенге намечена на 2021 год. Мощность предприятия составит 30 тыс. тонн концентрата руды в год. Работой обеспечат 23 человека.

На 2022 год запланирована реализация трех проектов в строительной индустрии. Рабочими местами обеспечат 488 жамбылцев.

Расширят и модернизируют производственную площадку по выпуску строительных материалов за 7,3 млрд. тенге. Ожидается, что на предприятии будут производить 107,7 тыс. кв. метров модернизированных гипсовых плит, 31,7 тыс. тонн гипса в год, штукатурку и клей.

Ожидается расширение и мощности завода по производству тонкомолотого мраморного наполнителя. Проект оценивается в 1,08 млрд. тенге. Мощность составит 127 тыс. тонн в год.

На 2021 год запланирована реализация проекта производства железобетонных изделий за 500 млн. тенге. Завод будет выпускать 62,4 тыс. тонн продукции в год.

Молочное и мясное производство почти на 28,8 млрд. тенге запустят в регионе до 2023 года, это создаст свыше 200 рабочих мест.

Ожидается строительство молочно-товарной фермы на 3,5 тыс. голов КРС. Инвестиции составят 20,8 млрд. тенге, мощность – 37,5 тыс. тонн в год. Постоянные рабочие места получат 160 жамбылцев. Также будет запущено производство мяса птицы стоимостью 8 млрд. тенге - 21 тыс. тонн продукции ежегодно, 45 новых рабочих мест.

В общей сложности, в Жамбылской области ожидается запуск семи крупных производств совокупной стоимостью 59 млрд. тенге. Трудоустроено будет более тысячи жителей региона.

Отметим, что в региональную карту индустриализации до 2025 года включено 34 инвестпроекта на 1,8 трлн. тенге. В нынешнем 2021 году ожидается запуск 11 производств, в которые вложено 435,8 млрд. тенге инвестиций.