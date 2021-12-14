Какие проекты в АПК реализуются с участием транснациональных компаний в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывается реализация 10 наиболее крупных инвестиционных проектов в сфере АПК с участием транснациональных компаний. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством прорабатывается реализация 10 наиболее крупных инвестиционных проектов в сфере АПК с участием транснациональных компаний. Общая сумма инвестиций составляет 2,3 млрд. долларов США», - сказал Ербол Карашукеев.

В частности, как было отмечено, компанией «Tyson Foods» предполагается строительство мясоперерабатывающего завода общей стоимостью 300 млн долл. США.

Компания «Valmont» р еализует проект по строительству завода по выпуску дождевальных машин с общей суммой инвестиций 50 млн долл. США.

Также прорабатываются проекты с участием швейцарских компаний.

«KS Genetics» п ланирует проект по строительству завода по созданию инновационного, экспортоориентированного животноводческого комплекса полного цикла в Алматинской области, общей стоимостью 49 млн. долл. США.

Компания «INOKS» р еализует проект по закладке интенсивного сада площадью 1000 га и строительство фруктохранилищ общей емкостью 7900 тонн и цехов переработки фруктов в Алматинской области и стоимостью 81,5 млн долл. США.

Голландская компания «Farm Frites» п ланирует строительство завода для производства картофеля фри в Жамбылской области. Стоимость проекта составляет 145 млн долл. США.

Компанией «QazSugar» р еализуется проект по строительству завода по производству сахара в Жамбылской области, общей стоимостью 220 млн долл. США.

Российский агропромышленный холдинг «Экокультура» р еализует на территории РК проект по строительству тепличного комплекса общей площадью 500 га в Туркестанской области и стоимостью 1,3 млрд. долл. США.

Компания «Fruit Art» п ланирует реализацию проекта по строительству сублимационного завода, фруктохранилища, тепличного комбината и плантаций в Алматинской области, общей стоимостью 77 млн дол. США.

Турецкая компания«Goknur Gida» п ланирует реализацию проекта по закладке интенсивного сада площадью 5 000 га и строительство цеха по переработке фруктов в Жамбылской области с общей стоимостью проекта 98 млн. долл. США.

Немецкая компания «Baumann» реализует проект по строительству мясоперерабатывающего завода по баранине на сумму 31,2 млн. долл. США в Алматинской области.

«Министерство принимает все необходимые меры по реализации проектов, а также интенсификации работы в рамках привлечения инвестиций в сферу АПК», - заверил Ербол Карашукеев.