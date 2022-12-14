Какие поручения дал министрам и акимам глава Правительства Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил на заседании Правительства Министерству сельского хозяйства создать открытую цифровую карту возвращенных в государственную собственность сельскохозяйственных земель с прозрачным механизмом их распределения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК поручил Министерству финансов совместно с Национальным банком обеспечить постепенное снижение трансфертов из Национального фонда. Алихан Смаилов отметил, что следует внести предложения по дальнейшему совершенствованию подходов к бюджетированию.

«Необходимо обеспечить большую самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов. Надо усилить работу Межведомственной комиссии по демонополизации экономики в части разгосударствления, невмешательства монополистов в деятельность смежных рынков, снижения административных барьеров и ценового давления на рынки. Министерству труда необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасных условий труда и совершенствованию механизмов предупреждения производственного травматизма. Министерству внутренних дел совместно с Министерством информации обеспечить проведение качественной разъяснительной работы по процедуре легализации автомашин с регистрацией в других странах. Следует также принять необходимые меры по масштабированию сервисной модели полиции во всех регионах страны», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК.

Министерству иностранных дел поручено внести дополнительные предложения по усилению работы инвестиционного блока Правительства. Данные предложения будут рассмотрены на заседании Совета по экономической политике.

Министерствам индустрии и экологии совместно с Генеральной Прокуратурой Премьер-Министр поручил принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с нарушениями.

«В отношении канализационно-очистных сооружений следует обеспечить своевременную и заблаговременную подготовку необходимой проектной и технической документации. Надо ускорить реализацию этих проектов. Министерству сельского хозяйства создать открытую цифровую карту возвращенных в государственную собственность сельскохозяйственных земель с прозрачным механизмом их распределения. Акимам регионов обеспечить проведение своевременного мониторинга проблемных вопросов от населения с выработкой четких алгоритмов их решения», - сказал Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz



