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    Какие поручения дал министрам и акимам глава Правительства Казахстана

    14 Декабря 2022, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил на заседании Правительства Министерству сельского хозяйства создать открытую цифровую карту возвращенных в государственную собственность сельскохозяйственных земель с прозрачным механизмом их распределения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер-Министр РК поручил Министерству финансов совместно с Национальным банком обеспечить постепенное снижение трансфертов из Национального фонда. Алихан Смаилов отметил, что следует внести предложения по дальнейшему совершенствованию подходов к бюджетированию.

    «Необходимо обеспечить большую самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов. Надо усилить работу Межведомственной комиссии по демонополизации экономики в части разгосударствления, невмешательства монополистов в деятельность смежных рынков, снижения административных барьеров и ценового давления на рынки. Министерству труда необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасных условий труда и совершенствованию механизмов предупреждения производственного травматизма. Министерству внутренних дел совместно с Министерством информации обеспечить проведение качественной разъяснительной работы по процедуре легализации автомашин с регистрацией в других странах. Следует также принять необходимые меры по масштабированию сервисной модели полиции во всех регионах страны», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК.

    Министерству иностранных дел поручено внести дополнительные предложения по усилению работы инвестиционного блока Правительства. Данные предложения будут рассмотрены на заседании Совета по экономической политике.

    Министерствам индустрии и экологии совместно с Генеральной Прокуратурой Премьер-Министр поручил принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с нарушениями.

    «В отношении канализационно-очистных сооружений следует обеспечить своевременную и заблаговременную подготовку необходимой проектной и технической документации. Надо ускорить реализацию этих проектов. Министерству сельского хозяйства создать открытую цифровую карту возвращенных в государственную собственность сельскохозяйственных земель с прозрачным механизмом их распределения. Акимам регионов обеспечить проведение своевременного мониторинга проблемных вопросов от населения с выработкой четких алгоритмов их решения», - сказал Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Экономика Другие государственные органы Сельское хозяйство Регионы Цифровой Казахстан Алихан Смаилов Инвестиции
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