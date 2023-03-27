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    Какие партии прошли в Мажилис

    27 Марта 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии Казахстана объявили итоги внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, на выборах проголосовали 6 366 441 человек.

    Голоса избирателей распределились следующим образом:

    Партия «AMANAT» – 53,90% или 3 341 510 голосов;

    Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,90% или 693 938 избирателей;

    Партия «Respublica» – 8,59% или 547 154 голоса;

    Народная партия Казахстана – 6,80% или 432 920 избирателей;

    Партия зеленых «Байтақ» – 2,30% или 146 431 избиратель;

    Демократическая партия «Ақ жол» – 535 139 голосов или 8,41%;

    Общенациональная социал-демократическая партия – 5,20% или 331 058 голосов.

    Графу «Против всех» выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.

    «По итогам голосования по партийным спискам на распределение депутатских мандатов допущено 6 политических партий: партия «AMANAT», Народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Respublica», Народная партия Казахстана, Демократическая партия «Ақ жол», Общенациональная социал-демократическая партия. Партия зеленых «Байтақ», не набравшая 5% голосов, не проходит», - сказал Нурлан Абдиров.

    По его данным, депутатские мандаты распределились между политическими партиями следующим образом:

    Партия «AMANAT» – 40;

    Народно-демократическая партия «Ауыл» – 8;

    Партия «Respublica» – 6;

    Народная партия Казахстана – 5;

    Демократическая партия «Ақ жол» – 6;

    Общенациональная социал-демократическая партия – 4.

    19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. На прошлой неделе озвучены имена победивших кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатным территориальным избирательным округам. Также стали известны итоги выборов депутатов маслихата Астаны.

    Автор:

    Анеля Касымова

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