Какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию, рассказала врач реабилитолог высшей квалификационной категории, Национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кто подлежит этой реабилитации, это, в первую очередь, те пациенты, которые имели поражение 25% легких, в том числе, если имели какие-то сопутствующие заболевания. Вторая категория, это те, которые не имели сопутствующих заболеваний, но имели 50% поражения легких», - сказала Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.

От состояния пациентов, по ее словам, исходят расценки и вся программа реабилитации.

«В первую очередь, пациенты получают дыхательную гимнастику, получают лечение, механотерапевтическую терапию, физиотерапию. Длительность реабилитации таких пациентов составляет от 14 дней и выше», - добавила Айгуль Хасенова.

Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает. Также врач рассказала, требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации.