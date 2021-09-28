Какие новые международные авиарейсы запустит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Салтанат Томпиева рассказала, какие новые авиарейсы по международным направлениям откроются в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые с 15 октября планируется открытие авиарейса Алматы-Доха (Катар). На межведомственной комиссии был поддержан вопрос открытия международных прямых рейсов в Италию, возобновляется рейс в Чехию. Также планируется запустить новые рейсы в Кувейт, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку. Увеличим количество действующих рейсов - в Турцию, ОАЭ, Германию, Венгрию, Польшу. Возобновим рейсы в Азербайджан», - сообщила Салтанат Томпиева в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Спикер напомнила, что с 9 октября возобновляются ежедневные рейсы на Мальдивы.

«С осенне-зимней навигации, думаем, что поэтапно рынок должен восстановиться. Планы по открытию рейсов в целом большие», - добавила Салтанат Томпиева.

По словам заместителя председателя, из-за пандемии международный рынок авиаперевозок в стране восстановлен пока на 50%.

Подробнее о том, какая работа проводится в Казахстане по развитию авиационной отрасли сегодня и как обстоит ситуация на рынке авиаперевозок можно прочесть здесь.