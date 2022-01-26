Какие новшества введены в декларирование для физических лиц в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чем отличается декларирование для физических лиц в 2022 году от 2021 года, разъяснила заместитель руководителя Управления «Контакт-центр» Комитета госдоходов Министерства финансов РК Айнур Сартаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году начался первый этап всеобщего декларирования. На первом этапе декларацию об активах и обязательствах предоставляли государственные служащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги, руководители организаций квазигоссектора. Теперь, в 2022 году, эти же лица должны будут предоставить декларацию по другой форме – «Декларация о доходах и имуществе», форма 270.00. Чем эта форма отличается от прошлогодней формы 250.00? Прошлогодняя была первичной формой декларации, в ней указывалось имущество, в том числе за границей, счета в заграничных банках, а также наличные денежные средства. В этом году декларанты должны будут предоставить информацию о доходах, полученных в течение календарного года, о примененных к ним налоговых вычетах, сведения о приобретении или отчуждении имущества, деньги на банковских счетах в иностранных банках», – сказала А. Сартаева.

Заместитель руководителя Контакт-центра отметила, что законодательством Казахстана не запрещается для супругов госслужащих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, руководителей коммерческих организаций.

По словам А. Сартаевой, декларации по форме 270.00 должны быть представлены физическими лицами первого этапа: в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года; на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года. В электронном виде декларацию о доходах и имуществе можно представить через «Кабинет налогоплательщика» (kgd.gov.kz), мобильное приложение eSalyq Аzamat.

А. Сартаева также отметила, что в прошлом году декларанты заполняли электронную декларацию в течение 2-3 минут, что говорит о легкости пользования вышеуказанными приложениями.