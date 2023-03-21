Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Какие нововведения внедрены на госслужбе в РК

    21 Марта 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие нововведения предусматривает подписанный Главой государства Закон о госслужбе, читайте в материале МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщил глава Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, представляя закон в Сенате, в Казахстане намерены законодательно закрепить право за Президентом увольнять назначенных им госслужащих в связи с утратой доверия.

    «Планируется введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению Президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Спикер пояснил, что теперь законодательно внедряется такое понятие, как «утрата доверия». Чиновник, уволенный по таким мотивам, в течение трех лет не сможет работать на государственной службе. Соответствующая норма содержится в поправках в законодательство по вопросам государственной службы.

    Во-вторых, как отметил глава ведомства, работник, ротируемый в другой регион, будет получать выплату за аренду жилья. По его мнению, это хороший стимул для перемещения служащих в регионы.

    Также государственным органам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту (договору) для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться в течение установленного времени.

    Вместе с тем, будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени государственными органами.

    «Для формирования оптимальной и эффективной структуры государственных органов, будет определена регламентация соотношения руководящего и исполнительского состава государственных органов. В настоящее время в некоторых государственных органах есть подразделения, состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – формирование оптимальной и эффективной структуры государственных органов», - добавил Дархан Жазыкбаев.

    Ранее сообщалось, что в этом году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. С декабря прошлого года введен в действие приказ, предусматривающий порядок исключения из резерва. Исключение будет осуществляться при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам.

    Напомним, Президент РК подписал Закон о внесении изменений по вопросам госслужбы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей