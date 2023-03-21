Какие нововведения внедрены на госслужбе в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие нововведения предусматривает подписанный Главой государства Закон о госслужбе, читайте в материале МИА «Казинформ».

Как ранее сообщил глава Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, представляя закон в Сенате, в Казахстане намерены законодательно закрепить право за Президентом увольнять назначенных им госслужащих в связи с утратой доверия.

«Планируется введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению Президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер пояснил, что теперь законодательно внедряется такое понятие, как «утрата доверия». Чиновник, уволенный по таким мотивам, в течение трех лет не сможет работать на государственной службе. Соответствующая норма содержится в поправках в законодательство по вопросам государственной службы.

Во-вторых, как отметил глава ведомства, работник, ротируемый в другой регион, будет получать выплату за аренду жилья. По его мнению, это хороший стимул для перемещения служащих в регионы.

Также государственным органам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту (договору) для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться в течение установленного времени.

Вместе с тем, будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени государственными органами.

«Для формирования оптимальной и эффективной структуры государственных органов, будет определена регламентация соотношения руководящего и исполнительского состава государственных органов. В настоящее время в некоторых государственных органах есть подразделения, состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – формирование оптимальной и эффективной структуры государственных органов», - добавил Дархан Жазыкбаев.

Ранее сообщалось, что в этом году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. С декабря прошлого года введен в действие приказ, предусматривающий порядок исключения из резерва. Исключение будет осуществляться при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам.

Напомним, Президент РК подписал Закон о внесении изменений по вопросам госслужбы.