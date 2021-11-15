Какие направления туризма активно будут развивать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие направления туризма активно будут развивать в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В развитии туризма у нас имеется огромный потенциал. Но формирование туристического продукта мирового уровня, это такая непростая задача. Ее решением мы занимаемся. Вы, наверное, знаете, как сегодня развивается Актау. Строится там несколько туристических объектов», - сказал Аскар Мамин, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями СМИ

Глава Кабмина отметил, что эти курорты будут международного уровня и в условиях пандемии там наблюдался большой рост туристического потока.

«Но у нас не только Актау, Туркестан сейчас хорошо развивается. По решению Елбасы был перенесен туда областной центр, была проведена большая работа. Но главная задача, мы там также хотим раскрыть туристический потенциал всех этих сакральных мест, которые находятся в Туркестане и вблизи него», - добавил Аскар Мамин.

По его словам, для этого нужно, чтобы турист приезжал туда не на 20-30 минут, а так, чтобы минимум хотя бы провел две ночи. На мировых курортах программа выстраивается на несколько дней.

«Вот эту задачу мы хотели решить и работаем в этом направлении», - подчеркнул Аскар Мамин.

Было отмечено, что на сегодня есть соответствующие инвестиции и со стороны частного капитала. Строятся гостиницы, есть условия, чего раньше не было.

«У нас есть огромный потенциал по развитию Шымбулака, горнолыжного курорта Акбулак», - резюмировал Аскар Мамин.



