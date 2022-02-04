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    Какие налоги будут платить майнеры в Казахстане

    4 Февраля 2022, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – В столице прошло обсуждение законопроекта «О цифровых активах в Республике Казахстан», затрагивающего моменты майнинговой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы потому и ограничиваем майнинговую деятельность, так как на сегодняшний день она ничем не ограничена и носит уведомительный характер. То есть, какой уполномоченный орган заявил о том, что управляет майнингом, тот и занимается этим. А фактически выявить его сложно – только за счет затрат электроэнергии, путем последующего анализа. Сейчас же вся остальная деятельность будет незаконна, кроме этих дата-центров. В части налогов будет комбинированная ставка, комбинированный налог. Это увеличение самой ставки – сейчас 1 тенге на киловатт, а мы предлагаем увеличить до 5 тенге на киловатт», - сказал первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев на межведомственной комиссии.

    Он объяснил предлагаемый механизм налогообложения.

    «Кроме того, ввести на цифровой майнинг отдельный вид налогообложения – это оборудование для цифрового майнинга (10 МРП), видеокарта – 1 МРП, другое оборудование по списку – 10 МРП. В месяц. Отчет будет ежеквартальным, уплата тоже ежеквартальной. Даже если у него затрат электроэнергии нет, но при этом установлено майнинговое оборудование у него - будет идти налог так же, как и по казино, есть такая форма, когда за каждый карточный стол казино платит независимо от осуществления деятельности», - отметил вице-министр.

    «Более того, мы предложение в Минэкономики направили: само по себе оборудование сейчас использует метод зачета и при ввозе не уплачивается НДС - мы предлагаем именно майнинговое оборудование исключить из данного списка», - заключил М. Султангазиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Астана Экономика Минфин РК Налоги Криптовалюта
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