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    Какие меры приняты для обеспечения внутреннего рынка дизтопливом, рассказали в Минэнерго РК

    12 Октября 2021, 16:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры приняты для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом? Об этом рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принятые меры для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом: введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, с апреля прекращен экспорт дизельного топлива, перенесен плановый ремонт на ТОО «АНПЗ» на 2022 год, загружен дополнительными объемами нефти в количестве 100 тыс. тонн ТОО «АНПЗ», ТОО «ПКОП» - дополнительно 29 тысяч тонн дизтоплива, сроки ремонта комплекса первичной переработки нефти на ТОО «ПНХЗ» перенесены - дополнительно 30 тысяч тонн дизтоплива в первой декаде октября текущего года», - пояснил вице-министр.

    Активация отгрузок дизельного топлива с НПЗ РФ составил с 01 по 20 сентября – 5,3 тыс. тонн, с 21 по 30 сентября – 38,2 тыс. тонн, с 01 по 10 октября – 22,2 тыс. тонн.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Другие государственные органы Минэнерго РК
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