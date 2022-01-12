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    Какие меры принял Нацбанк по обеспечению финансовой стабильности

    12 Января 2022, 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения стабильной работы финансовой системы Национальным Банком приняты следующие оперативные меры. Начиная с 7 января т.г. поэтапно восстановлен доступ к онлайн сервисам банков второго уровня по всей стране. Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая г. Алматы и Алматинскую область, начиная с сегодня», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Он также напомнил, что с 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета.

    «С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме», - добавил глава Нацбанка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Интернет Общество ЭКСПО ЧП-2022
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