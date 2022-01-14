Какие меры принимаются в Костанайской области для стабилизации цен на продукты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В соответствие с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Костанайской области принимаются меры по стабилизации цен на продукты питания. О них рассказала руководитель отдела управления сельского хозяйства акимата области Жанар Балтабаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанае функционирует стабилизационный фонд продовольственных товаров, действует «оборотная схема» по кредитованию производителей и торговых сетей.

«В стабфонде сформированы запасы по 14 наименованиям в объеме 9,9 тысяч тонн сельхозпродукции, АО «СПК «Тобол» проводит товарные интервенции по 8 наименованиям продукции на территории области,- сообщила Ж. Балтабаева. — Для стабилизации цен социального хлеба формового из муки первого сорта, Управлением сельского хозяйства, совместно с АО «СПК Тобол», акиматом Костаная, хлебопекарнями города достигнута договоренность о реализации населению областного центра хлеба по цене не более 90 тенге за булку. Хлебопекарнями города сегодня уже начата работа по выборке муки из стабфонда».

Кроме этого, в регионе из запасов стабфонда реализуется картофель за 140 тенге за килограмм, морковь по цене 148 тенге за килограмм.

Вместе с тем, по информации сельхозуправления, акиматами городов и районов на постоянной основе проводится мониторинг цен на продукты и разъяснительная работа по недопущению роста цен в розничной торговле.

«С 16 января текущего года вступит в силу постановление акимата области по предельно допустимым розничным ценам на мясо кур в размере 890 тенге/кг. На согласовании в Министерстве юстиции находятся соответствующие постановления по картофелю (140 тенге/кг), моркови (148 тенге/кг), луку (86 тенге/кг), капусте (104 тенге/кг), сахару (289 тенге/кг), маслу подсолнечному (767 тенге/литр). По фактам завышения торговых надбавок на 6 супермаркетов областного центра наложены административные взыскания в виде предупреждения», - прокомментировала Ж. Балтабаева.

Вместе с тем, Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции выявлены факты превышения торговой надбавки более 15% на мясо кур в ряде объектов оптовой торговли. Им вынесены постановления о наложении административного взыскания.

«Торговыми сетями проводится работа по заключению прямых контрактов по поставке продовольствия с производителями. Заключено 953 меморандумов, 783 договоров между поставщиками и розничными сетями по хлебу, маслу подсолнечному, яйцам, картофелю и овощам, сахару. Работа в данном направлении будет продолжена», - подытожила Жанар Балтабаева.