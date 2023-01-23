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    Какие меры предпримут для недопущения дублирования избирателей в списках – ЦИК РК

    23 Января 2023, 17:28

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Какие меры будут приняты по недопущению «двойников» к голосованию сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сделаем прогрузку на недопустимость «двойников» и там, где будут двойные записи, подскажем регионам, что дублирование еще осталось и необходимо привести в соответствие. Каждый гражданин будет включен в список избирателей только один раз», - сказал Константин Петров на заседании Центризбкркома.

    Спикер уточнил, что это будет после того, как ЦИК соберет от всех регионов списки избирателей на основе реестра и заявлений самих избирателей, откорректировавших данные реестра.

    «За 20 дней до дня голосования, то есть 26 февраля, списки избирателей по каждому избирательному участку в местах постоянного проживания, должны быть переданы на избирательные участки. В течение пяти дней избирательный участок готовит их к ознакомлению. Начиная с 4 марта, списки по каждому избирательному участку должны быть в открытом доступе на избирательном участке, то есть, каждый гражданин имеет право прийти на избирательный участок и проверить свое включение-невключение, либо точность данных о себе», - пояснил Константин Петров.

    Автор:

    Серик Сабеков

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