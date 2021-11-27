Какие меры по защите бизнеса принимают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры по защите бизнеса принимают в Казахстане, рассказали в Генеральной прокуратуре РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

Генеральной прокуратурой изучена обоснованность наказания бизнеса и граждан за торговлю в неустановленных местах (ч.1 ст.204 КоАП). Выявлено, что зачастую их привлекали незаконно.

Ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда для торговли определены специальные места. Их определяют областные, городские и районные акиматы (ст.ст.27, 31 Закона «О местном государственном управлении..»).

Однако во многих регионах таких мест не было, но людей штрафовали от 12 до 27 тысяч тенге.

К примеру, в городе Жезказгане места для торговли определены не были, несмотря на это, предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли.

В Зерендинском районе Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места (ранее таких не было), отменено 26 незаконных постановлений о привлечении.

В целом по мерам прокуратуры прекращены свыше 14 тысяч незаконных администратных дел. Решениями акиматов во всех регионах страны определено 4 126 торговых мест.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 113 человек (87 полицейских и 26 сотрудников акиматов).

По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.