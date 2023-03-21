Какие мероприятия пройдут в священный месяц Рамазан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В мечетях Алматы утвержден специальный план празднования священного месяца Рамазан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный имам Алматы Толеби Хаджи Оспан на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в этом году в 50 из 54 мечетей города будет совершен хатм Корана во время таравих-намазов. В остальных 4 мечетях, а именно в «Исмихан» в Медеуском районе, «Кулиза ана» в Наурызбайском районе, «Макка» в Турксибском районе и «Ар-Рахим» в Турксибском районе во время таравих-намазов не будет совершаться хатм Корана.

Кроме того, в центральной мечети Алматы будет возведен Шатер Рамазана, где ежедневно будет организовываться большой ифтар (ауызашар) на 500 человек. Также локальные ауызашары будут проводиться и в других мечетях города.

Официально этот год Духовное управление мусульман Казахстана объявило Годом ислама и благополучного общества, в связи с чем в месяц поста в рамках проекта «Рамазан – месяц добра» будут организованы различные мероприятия. Кроме семинаров, круглых столов, интервью, проповедей и благотворительных акций также будет объявлен конкурс «Жарапазан-Party» среди жителей Алматы. Его цель состоит в том, чтобы в месяц поста прославлять преемственность религии и традиций и возрождать те традиции, которые остались неизменными.

В первые дни Рамазана в мечетях города будут проводиться мероприятия для разъяснения религиозных вопросов джамаата под названием «Площадь ответов на вопросы, касающиеся Оразы». Алматинское представительство выпустило книгу «Оразаға қатысты 200 сұрақ» в издательстве «Muftyat». 10 000 экземпляров будут розданы бесплатно. Кроме того, 20 000 экземпляров расписания времени поста также будут розданы бесплатно.

В центральной мечети Алматы пять дней в неделю после обеденной молитвы проводятся лекции на темы, связанные с постом. Рамазан – месяц Корана. Поэтому в этом месяце в мечетях города будут проводится курсы по обучения чтению Корана и намаза. Кроме того, в мечетях города перед ежедневными таравих-намазами будут проводиться познавательные проповеди, призывающие к единству и согласию, а также лекции касательно мудрости и значения поста.

В мечетях Алматы в течение месяца поста планируется организовать масштабные благотворительные мероприятия: «Шарапатты Рамазан», «Рамазан қоржыны», «Рамазан тәбәрігі». Кроме того, планируется реализация проекта «Ел үлесі пәтерге».

Ранее Верховный муфтий Наурызбай кажы Тагаулы призвал предпринимателей и руководителей торговых центров максимально снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10% в честь священного месяца.

«Я призываю алматинских предпринимателей поддержать обращение Верховного муфтия. Пользуясь случаем, хотелось бы настоятельно рекомендовать в священный месяц Рамазан отказаться от спиртных напитков и не продавать их в магазинах. Поминальные трапезы, а также семейные мероприятия проводить во время вечерней трапезы», - сказал главный имам Алматы Толеби Хаджи Оспан.

В этом году месяц Рамазан начнется 23 марта и завершится 21 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт. Размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге.

Ранее алматинский врач дала советы, как правильно питаться во время поста.



