Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода

    31 Мая 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. В честь скорбной даты в столице проведут памятные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В течение всей недели для столичных школьников проводят экскурсии в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР».

    В учреждениях образования города организованы классные часы и открытые уроки по истории Казахстана, на которые приглашают членов комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

    В 10:0031 мая на кладбище «Караоткел» традиционно пройдет чтение сур Корана на могиле Смагула Садуакасова.

    В 9:30 в «АЛЖИРе» проведут церемонию возложения цветов к Стене памяти. С 9:00 до 17 часов дня здесь будет проходить выставка, на которой представят уникальные экспонаты музея. Сотрудники комплекса в 11:00 и 12:00 часов организуют познавательные лекции в честь памятной даты.

    В 11:00 дня в столичном Доме дружбы за круглым столом «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым» соберутся члены НЭГ, региональной комиссии, председатели этнокультурных объединений и представители неправительственных организаций.

    В 11:00утра цветы возложат к памятнику лидерам Алаш Орды «Үш арыс» на Аллее писателей.

    31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы к мемориалам, публикуются новые данные.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана История Казахстана Дата Память Общество Репрессии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 июня
    Женщина с ребенком выпали из окна 12 этажа в Астане
    Что делает «Байтерек» для достижения целей устойчивого развития
    Антикор расследует дело в отношении командира роты ДПС Астаны
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана