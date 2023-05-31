Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. В честь скорбной даты в столице проведут памятные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В течение всей недели для столичных школьников проводят экскурсии в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР».

В учреждениях образования города организованы классные часы и открытые уроки по истории Казахстана, на которые приглашают членов комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

В 10:0031 мая на кладбище «Караоткел» традиционно пройдет чтение сур Корана на могиле Смагула Садуакасова.

В 9:30 в «АЛЖИРе» проведут церемонию возложения цветов к Стене памяти. С 9:00 до 17 часов дня здесь будет проходить выставка, на которой представят уникальные экспонаты музея. Сотрудники комплекса в 11:00 и 12:00 часов организуют познавательные лекции в честь памятной даты.

В 11:00 дня в столичном Доме дружбы за круглым столом «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым» соберутся члены НЭГ, региональной комиссии, председатели этнокультурных объединений и представители неправительственных организаций.

В 11:00утра цветы возложат к памятнику лидерам Алаш Орды «Үш арыс» на Аллее писателей.

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы к мемориалам, публикуются новые данные.



