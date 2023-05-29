Какие культурно-развлекательные мероприятия могут посещать бесплатно казахстанцы с особыми потребностями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие культурно-развлекательные мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями, рассказали в Минкультуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ».
Мероприятия, проводимые государственными концертными учреждениями, могут посещать:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %
Спектакли государственных театров могут посещать:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %
Мероприятия государственных культурно-развлекательных учреждений могут посещать:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %
Услугами, предоставляемыми государственными библиотеками, могут пользоваться:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %
Услугами, предоставляемыми государственными музеями и музеями-заповедниками, могут пользоваться:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %
Мероприятия, проводимые государственными цирками, могут посещать:
- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно
- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно
- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %