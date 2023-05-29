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    Какие культурно-развлекательные мероприятия могут посещать бесплатно казахстанцы с особыми потребностями

    29 Мая 2023, 09:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие культурно-развлекательные мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями, рассказали в Минкультуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ».

    Мероприятия, проводимые государственными концертными учреждениями, могут посещать:

    - Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

    - Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

    - Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

    Спектакли государственных театров могут посещать:

    - Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

    - Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

    - Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

    Мероприятия государственных культурно-развлекательных учреждений могут посещать:

    - Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

    - Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

    - Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

    Услугами, предоставляемыми государственными библиотеками, могут пользоваться:

    - Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

    - Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

    - Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

    Услугами, предоставляемыми государственными музеями и музеями-заповедниками, могут пользоваться:

    - Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

    - Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

    - Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

    Мероприятия, проводимые государственными цирками, могут посещать:

    - Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

    - Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

    - Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Минкультуры Общество
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