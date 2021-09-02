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    Какие изменения внесут в систему господдержки сельского хозяйства РК

    2 Сентября 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения будут внесены в систему господдержки сельского хозяйства, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил глава МСХ, по поручению Главы государства планируется внести существенные корректировки и в систему государственной поддержки отрасли, которые будут направлены:

    - во-первых, на оптимизацию направлений господдержки;

    - во-вторых, на обеспечение ее доступности всем субъектам независимо от их размеров производства;

    - в-третьих, они будут направлены на достижение конечного результата и техническое и технологическое перевооружение отрасли.

    «Эта работа будет проведена поэтапно, начиная с субсидирования отрасли животноводства. Кроме того, планируется поэтапное введение встречных обязательств для бизнеса, таких как: диверсификация посевных площадей, увеличение валовой продукции сельского хозяйства, повышение производительности труда, а также выполнение требований по рациональному использованию земель», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Было отмечено, что в целях системного мониторинга эффективности субсидии будет принята Методика эффективности субсидирования АПК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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