Какие изменения произойдут в системе высшего образования в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования сообщили о том, какие изменения произойдут в системе высшего образования в новом учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О стипендии студентов

С нового учебного года будет увеличен размер стипендии на уровне бакалавриата на 20 % – с 31 тыс. 423 тенге до 36 тыс. 660 тенге. Для студентов педагогического направления размер стипендии увеличился с 50 тыс. тенге до 58 тыс. 800 тенге. На 15 % увеличилась стипендия обучающихся на магистратуре и докторантуре – с 76 тыс. 950 тенге до 86 тыс. 987 тенге и со 172 тыс. 500 тенге до 195 тыс. тенге соответственно. Данная мера коснется около 161 тыс. обучающихся.

О заработной плате преподавателей

«Во исполнение поручения Главы государства в 2021 году подписан приказ, касающийся подведомственных Министерства вузов. На основании приказа с сентября 2021 года было рекомендовано установить минимальную заработную плату штатным преподавателям вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования РК: минимум 200 тыс. тенге, старший преподаватель – 230 тыс. тенге, ассоциированный профессор – 260 тыс. тенге, профессор – 350 тыс. тенге (в национальных вузах – 400 тыс. тенге). Вместе с тем, каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей», - прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования РК.

История Казахстана вместо Современной истории Казахстана

Министерством проводится работа по готовности к началу нового учебного года. Во-первых, внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, предусматривающий дальнейшее расширение академической свободы вузов.

В частности, вузам предоставлена возможность самостоятельно определять содержание цикла общеобразовательных дисциплин с учетом специфики направлений подготовки кадров. Введена дисциплина «История Казахстана» вместо дисциплины «Современная история Казахстана».

Также исключена строгая регламентация количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Вузы могут привлекать специалистов-практиков и топ-менеджеров к руководству дипломными и исследовательскими работами студентов и магистрантов.

Во-вторых, актуализация содержания образовательных программ. Сегодня вузами для формирования востребованных рынком труда навыков разработаны инновационные образовательные программы. Их количество выросло вдвое. Так, 63 % образовательных программ обновлены с учетом профстандартов и Атласа новых профессий.

Сегодня имеются 623 профессиональных стандарта, охватывающие 2 тыс. 777 профессий. Всего в Реестре 8 тыс. 237 программ. Для расширения возможности трудоустройства и адаптации выпускников к новым вызовам вводятся наностепени и микроквалификации через образовательные программы вузов.

На базе восьми вузов запускается прикладной бакалавриат

В-третьих, для обеспечения рынка труда специалистами-практиками на уровне высшего образования и их мобильной подготовки вводится прикладной бакалавриат. С сентября этого года в пилотном режиме будут запущены новые программы на базе восьми вузов.

Также на базе четырех вузов в пилотном режиме планируется внедрение новой модели оценивания обучающихся, учитывающей социальную и исследовательскую активность студентов – интегрального GPA.

В-четвертых, вузами заканчивается работа по обеспечению готовности к академическому процессу. Это учебно-методическое обеспечение образовательных программ, утверждение расписания, определение педагогической нагрузки, обеспечение повышения квалификации ППС и т.д.

12 вузов не будут принимать студентов с начала учебного года

В этом году 12 вузов, не имеющих аккредитацию, не будут осуществлять прием студентов. Такое решение принимается в период судебного процесса и по его результатам при выявлении грубых нарушений по итогам государственного контроля.



