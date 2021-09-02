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    Какие изменения ожидаются в сельском хозяйстве, рассказал Ербол Карашукеев

    2 Сентября 2021, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры намерены предпринять для дальнейшего развития сельского хозяйства в Казахстане, рассказал новый глава МСХ РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр, выступая на заседании Правительства, отметил, что во исполнение поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года, Министерством сельского хозяйства будет принят ряд системных мер.

    «В целях нивелирования негативного влияния погодных факторов на сельхозпроизводство, а также развитие кормовой базы животноводства, будет обеспечена реальная диверсификация в земледелии. Для этого будет проведена широкая разъяснительная работа среди сельхозтоваропроизводителей, а также выработаны механизмы контроля за деятельностью землепользователей по выполнению принятых обязательств в рамках договоров аренды с использованием современных цифровых технологий, космического мониторинга и дистанционного зондирования земли, и мер государственного регулирования процесса диверсификации», - сказал Ербол Карашукеев.

    Как пояснил глава МСХ, в результате площадь возделывания кормовых культур увеличится как минимум в 2 раза с доведением их доли в севообороте до научно-обоснованных норм.

    «Кроме того, в целях эффективного использования пастбищ будут максимально использованы возможности новых методов контроля за ними и соответствующие меры господдержки. Также будут выработаны и внедрены новые подходы к повышению продуктивности пастбищ путем коренного и поверхностного улучшения, вовлечения в оборот новых пастбищных угодий через применение более эффективной модели их обводнения», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Послание Президента-2021
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