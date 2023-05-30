Какие изменения ожидают казахстанцев, получающих соцвыплаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля в Казахстане повысят соцвыплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца на 14,5%. Как увеличение размера социальных выплат скажется на качестве жизни казахстанцев, рассказала директор по связям с общественностью Фонда социального страхования Гульбагила Болатбекова, передает МИА «Казинформ».

В эфире телеканала Jibek Joly Гульбагила Болатбекова объяснила механизм начисления и распределения социальных выплат.

«Здесь следует отметить, что данная выплата является долгосрочной. Например, если человеку инвалидность устанавливается: есть категория людей, которая по достижению пенсионного возраста получает выплату, таким образом, если человек работал 25 лет и получил увечья, то ему могут установить инвалидность на 40 с лишним лет. Если по потере кормильца: человек работал и случилось несчастье, то его семья, то есть иждивенцы получают данную выплату. Если ребенку всего один год, то эта выплата назначается до 18 лет, а в случае обучения ежегодно студент приносит справку и получает пособие до 23 лет», - озвучила эксперт.

Она также подчеркнула, что размеры соцвыплат ежегодно обесцениваются, поэтому на основании постановления Правительства РК выплаты увеличиваются.

«В этом году с 1 января данные выплаты были увеличены на 8,5%. В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, пособия будут увеличены еще на 14,5%. В итоге получается, с начала года мы увечили размер пособия на 23%. Это уязвимая категория населения, которая действительно нуждается в этих деньгах», - отметила Гульбагила Болатбекова.

Между тем, на май 2023 года в Казахстане проживают 92 тыс. лиц с инвалидностью и 61 тыс. семей, потерявших кормильца, все они будут охвачены помощью в виде соцвыплат.

«Следует отметить, что в Казахстане построена многоуровневая система, сегодня я говорю об участниках обязательного социального страхования, эти люди получают еще базовые государственные пособия по инвалидности и базовое государственное пособие по потере кормильца. Те пособия тоже увеличиваются на 14,5%, но они увеличиваются в рамках Социального кодекса», - добавила она.

Обязательное социальное страхование в Казахстане введено в 2005 году. Работодатели из собственных средств оплачивают страховые взносы за своих сотрудников на случаи социальных рисков.

«Как только вы заключили трудовой договор, ваш работодатель несет ответственность ежемесячно за счет собственных средств из своего кармана уплачивать социальные отчисления, то есть страховые взносы в 3,5% от вашего дохода. Таким образом, работодатели застраховывают своих работников от шести видов социальных рисков: на случай утраты работоспособности; на случай потери кормильца; на случай потери работы (пособие по безработице); на случай потери работы в связи с беременностью и родами; а также по уходу за ребенком до 1,5 лет; усыновление, удочерение ребенка. Известно, что в рамках послания народу Главы государства с 2023 года у нас пособие по безработице соответствует международным стандартам. Что касается женщин, которые занимаются уходом за ребенком, то если мы раньше выплачивали пособие до одного года, то теперь они будут получать выплаты до 1,5 лет», - сказала Г. Болатбекова.

Она также назвала главные преимущества социального страхования.

«Работающее население вносит вклад в нашу экономику, по сравнению с неработающим населением при возникновении рисков они получают базовое государственное пособие из нашего фонда. Нам часто задают вопрос про пенсионные накопления при достижении пенсионного возраста, почему социальные отчисления не выплачиваются, как пенсионные накопления? Здесь солидарный принцип – социальные отчисления не удерживаются из нашей заработной платы, а выплачиваются за счет работодателя и получается, работодатель за всех платит, но получателями являются лишь те лица, у которых наступил социальный риск. Принцип социального страхования в этом и заключается», - заключила Г. Болатбекова.



