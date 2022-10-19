Какие иностранные компании переехали из России в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на вопросы журналистов касательно переезда из России в Казахстан ряда иностранных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, сейчас многие компании мы видим иностранные, уходят из РФ, и мы составили список наиболее крупных иностранных компаний, это более 300 компаний. И с ними проводили соответствующую работу по информированию, возможностях их работы в Казахстане. И на сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в кулуарах Мажилиса.

По его словам, с ними в данный момент ведется разъяснительная работа касательно условий и места релокации в нашей стране.

«На сегодняшний день часть компаний уже приняла положительные решения и уже можно сказать, релоцировала свои офисы. Это такие крупные международные компании, как Индрайвер, Фортескью, Марубени, ну и другие. Но те компании, которые еще не осуществили релокацию, наверно, будет неправильно сейчас их называть – когда они уже релоцируются, тогда мы уже их назовем», - пояснил Премьер.

«Речь идет о переносе производств, и их региональных офисов. В каждом случае это конкретный отдельный случай, и все зависит от того, какие решения примут сами эти иностранные компании, в каком объеме они будут релоцироваться, какой объем производства они захотят иметь на территории Казахстана, либо они хотят открыть региональный офис. Но естественно, наша задача – максимально их привлечь именно производственные их мощности на территорию РК», - добавил глава Кабмина.



