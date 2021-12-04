Какие факторы сегодня сдерживают развитие СЭЗ в Казахстане – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства в своем Послании поручил продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. Решению этой трудной задачи вполне могут послужить специальные экономические зоны. Они служат своеобразными промышленными «инкубаторами»: здесь в короткие сроки появляются и развиваются новые отрасли и даже города, здесь создаются условия для привлечения прямых инвестиций и диверсификации экономики. О потенциале специальных экономических зон, их назначении для казахстанской экономики и проектах, реализуемых в рамках диверсификации, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель СЭЗ «Сарыарка» Алнур Баймульдинов.

- Алнур Есентаевич, в первую очередь, расскажите о тех успехах, которых удалось добиться за эти годы.

- Благодаря проводимой политике Первого Президента РК – Елбасы и Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленной на развитие эффективной и экспортоориентированной промышленности, на территории Казахстана функционируют 13 специальных экономических зон.

СЭЗ «Сарыарка» является одной из динамично развивающихся зон, входит в топ-5 казахстанских СЭЗ. На сегодняшний день нашими предприятиями привлечено более 100 млрд тенге инвестиций, выпущено продукции более чем на 118 млрд тенге, в казну государства отчислено 11 млрд тенге налогов. Создано более 700 рабочих мест.

Территория нашей СЭЗ занимает 940 га, из которых 345,5 га были присоединены в апреле текущего года. Полезная площадь ранее выданной земли уже практически освоена, сейчас там работают 24 участника. На сегодня реализованы 8 проектов, 16 – на стадии реализации.

Здесь в основном производят готовые металлические изделия и строительные материалы: шаровые краны, теплоизолированные трубы, огнеупорные материалы, латунные изделия, виброналивные огнеупорные изделия.

На территории нашей СЭЗ среди реализованных проектов имеются уникальные предприятия, не имеющие аналогов. К примеру, ТОО «RecyclingCompany» - единственный в Центральной Азии завод, который утилизирует автохлам, а на выходе получает печное топливо, лом и сплавы цветных металлов, в том числе алюминия, цинка, меди и других. «Polymet Solutions Corporation» является тоже исключительным предприятием в своем роде в странах СНГ. Компания изготавливает резиновые футеровки для мельниц, для горнорудной промышленности.

Продукция, выпускаемая участниками нашей СЭЗ, ориентирована на экспорт, а также служит импортозамещению. Изделия экспортируются в Россию, Кыргызстан и Украину.

Если говорить об экономическом эффекте, то на 1 тенге государственных средств привлечено около 4 тенге инвестиций. Следует отметить, что по мере реализации проектов на территории СЭЗ, экономический эффект будет расти в геометрической прогрессии.

– Основное условие для предприятий, работающих в СЭЗ, – выпускать экспортоориентированную продукцию. Как резиденты справляются с этой задачей? Какая работа проводится для привлечения новых инвесторов?

- Действительно, одной из задач при создании СЭЗ была экспортоориентированность готовой продукции. И я считаю, что наша СЭЗ неплохо справляется с нею. Готовая продукция резидентов экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, работа по сбыту продукции ведется нами постоянно.

Что касается работы по привлечению новых инвесторов, ей тоже уделяем много внимания. Мы как управляющая компания в поисках партнеров принимаем участие на разных конференциях, встречах.

К сожалению, с начала пандемии данные мероприятия сократились, однако благодаря веку цифровых технологий все перешло на онлайн-площадки, чему мы рады и охотно проводим презентации о деятельности СЭЗ для потенциальных инвесторов. Помимо этого им доступен наш официальный интернет-портал, где имеется вся необходимая первичная информация о СЭЗ.

В 2020 году компания провела ребрендинг, в настоящее время на сайте ведутся работы, но он успешно функционирует.

- Один из факторов инвестиционной привлекательности любой СЭЗ - наличие развитой инфраструктуры. Что сделано вашей командой для этого?

- На территории нашей СЭЗ имеются такие объекты инфраструктуры, как комплекс внешнего электроснабжения, который включает в себя сети, высоковольтные линии и другие элементы, подъездные железнодорожные пути, включающие в себя ж/д станцию и сами пути, водопроводные и канализационные сети, сети связи, автомобильные дороги, разнообразные необходимые здания и сооружения.

Иными словами, на территории СЭЗ как действующие участники, так и реализуемые проекты участников полностью обеспечены необходимой инфраструктурой.

— Алнур Есентаевич, что нужно сделать предпринимателю сегодня, чтобы стать участником СЭЗ? С какими проблемами могут столкнуться предприниматели на этом пути?

- На самом деле процедура по вхождению на территорию СЭЗ несложная и достаточно прозрачна. Согласно действующему Закону Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», заявителю необходимо предоставить список необходимых документов, заполнить типовую анкету и, в случае соответствия документов, а также приоритетного вида деятельности, управляющая компания заключит с ним Договор об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ.

Если условия, которые я перечислил, выполнены, проблем у предпринимателя не возникнет.

— Расскажите об экономических перспективах развития СЭЗ. Каким Вы видите их будущее?

- Хочу отметить, что государство со своей стороны всячески поддерживает предпринимателей, в частности, участники СЭЗ имеют льготы и преференции, в виде 0% КПН, 0% земельного налога, 0% налога на имущество и другие. Данные меры стимулируют открытие и развитие новых производств.

В ближайшее время на территории СЭЗ «Сарыарка» запланирована реализация 4-х крупных проектов с объемом инвестиций свыше 250 млн долларов, созданием более 2 тысяч рабочих мест.

Все это, несомненно, окажет положительный социально-экономический эффект на Карагандинский регион в целом.

— Какие факторы, на Ваш взгляд, на сегодняшний день сдерживают развитие и, главное, повышение эффективности деятельности СЭЗ?

- Пандемия коронавируса негативно повлияла не только на эффективность СЭЗ, но и на все мировое сообщество, в том числе на иностранных инвесторов, реализующих проекты на территории СЭЗ. Во всех секторах промышленности с прошлого года наблюдаются схожие проблемы: снизились спрос и предложение, упало промышленное производство, уменьшились экспорт и импорт. Вследствие этого уменьшились расходы на фоне снижения доходов, что приводит к платежеспособному шоку.

Но мы надеемся, что с началом проведения всеобщей вакцинации против коронавирусной инфекции, ситуация изменится в ближайшее время и жизнь как населения, так и бизнеса, вернется в привычное русло. Это окажет благоприятный эффект и на развитие СЭЗ в том числе.

— В адрес деятельности СЭЗ звучало немало критики. На каком горизонте надо оценивать их успешность и почему именно так?

- СЭЗ – это долгосрочные проекты, требующие комплексного подхода для их развития. Поэтому оценивать успешность СЭЗ, по нашему мнению, необходимо по истечении более длительного периода времени ее существования, после полного заполнения и выхода на производственные мощности проектов, реализуемых на территории зоны, что покажет ее полный потенциал в целом.

- Спасибо за интервью!