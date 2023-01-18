Какие дороги отремонтируют в Казахстане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году планируется охватить реконструкцией и ремонтом 7,3 тысячи км дорог республиканского значения. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере автомобильных дорог по республиканской сети было охвачено строительством и реконструкцией 4 тысячи км, из которых завершили основные работы на 1,2 тысячи км. Капитальным и средним ремонтом было охвачено порядка 3 тысяч км, из которых завершено 679 км. На местной сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4,6 тысяч км, из которых завершено 3 тысяч км», - сказал вице-министр МИИР в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

По сообщению вице-министра, в 2023 году планируется охватить реконструкцией и ремонтом на дорогах республиканской сети 7,3 тысячи км, на местной сети 3,2 тысячи км.

«Будут продолжены работы на участках «Караганда – Балхаш» (363 км), «Балхаш – Бурылбайтал» (288 км), «Бурылбайтал – Курты – Капшагай» (295 км) и «Мерке – Бурылбайтал» (266 км). В восточном регионе реализуются проекты «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» (768 км), «Калбатау – Майкапшагай» (415 км), «Ушарал – Достык» (180 км), из которых участок «Ушарал – Достык» в текущем году полностью завершится. По остальным участкам запланировано открытие движения. Вводом в эксплуатацию в 2024 году. С прошлого года работы ведутся по участку Кызылорда-Жезказган по территории Кызылординской области. В этом году работы начнутся по Улытауской области. Также будут начаты работы по проекту Жезказган-Караганда», - сообщил Алмаз Идырысов.

По данным вице-министра, в западном регионе продолжаются работы по участку «Актобе – Кандыагаш – Макат», где на участке «Кандыагаш – Макат» завершены основные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году.

«По участку «Актобе – Кандыагаш» протяженностью 96 км до конца года запланировано открытие движения. По участку «Атырау – Астрахань» из 277 км обеспечен проезд на 140 км, в текущем году обеспечим проезд по данному коридору. В Западно-Казахстанской области ведется капитальный ремонт 248 км, где проезд обеспечен на 129 км, завершение всех работ запланировано в текущем году. В настоящее время ведется заготовка материалов для своевременного завершения работ. С февраля фзапланировано увеличение необходимого парка вагонов на перевозку инертных материалов», - сказал он.



