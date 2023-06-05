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    Какая судьба ждет неперспективные села, рассказали в Миннацэкономики

    5 Июня 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о селах, которые государство считает неперспективными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2,8 тыс. сел которые не являются спутниковыми и опорными, в которых проживают менее 10 процентов сельского населения. То есть менее 700 тыс. человек», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.

    Министр также рассказал об их дальнейшей судьбе.

    «Здесь по-разному. Какие-то села они естественным образом закроются, так сказать, там есть естественный убыль населения. Какие-то села будут восстанавливать, поддерживать, это зависит уже от политики непосредственно самих регионов», - добавил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Регионы Казахстана Миннацэкономики
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