Какая работа проводится в Экибастузе - Олег Крук

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук отчитался о текущей работе по ликвидации аварии в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, 19 домов на данный момент остаются не подключенными к теплосети. Самые проблемные дома по улице Сатпаева, 8, Ауезова, 47 и 47а.

«Я понимаю, проблемы существуют. Это самый дальний дом. Трассу мы туда подвели, сейчас идет второй этап – завести эту трассу в жилые дома, на тепловые узлы. После этого будет подключаться постоянная система. Для этого уже работают и обследуют», - сказал он во время пресс-конференции.

Олег Крук сообщил, что по всему городу произведена замена около 800 батарей за последние два дня. Дефицита батарей нет, имеется 3200 секций батарей.

«Сегодня-завтра до 6:00 придут еще 1200 батарей. Поэтому я хотел бы жителей успокоить. Хватит батарей на всех, и на частный, и на многоэтажный жилой сектор», - заверил временно исполняющий обязанности акима.

Помимо этого, производится обследование всех подключаемых домов. Он признал проблемы, связанные с тем, что после подключения дома к теплосети через какое-то время подача тепла останавливается. О. Крук объяснил ситуацию в доме по улице М. Жусупа, 91.

«Подключили дом, всю систему отопления, проходит полсуток, и дом теряет параметры. При возврате туда мы находим, что деревянный чопик перекрыл систему отопления. Мы его вытащили, и дом обратно заработал. Мы налаживаем связь с КСК, эксплуатирующими организациями, чтобы дома обслуживались в дальнейшем эксплуатационном режиме», - пояснил спикер.

По его данным, сейчас в ликвидации последствий работают 430 человек, проходит укрепление сантехническими бригадами. Олег Крук пообещал сегодня ночью и завтра произвести максимальное подключение к теплу оставшихся домов.

По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе шесть детей.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.



