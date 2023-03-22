Какая погода будет в Казахстане 23 – 25 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 23 – 25 марта распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, сохраняется солнечная и умеренно теплая погода. Лишь на севере и северо-западе, 23 марта в горных районах юго-востока, под влиянием ложбины циклона, будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на севере и северо-западе усиление ветра.



