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    Какая погода будет в Казахстане 23 – 25 марта

    22 Марта 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 23 – 25 марта распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации синоптиков, большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, сохраняется солнечная и умеренно теплая погода. Лишь на севере и северо-западе, 23 марта в горных районах юго-востока, под влиянием ложбины циклона, будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег).

    По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на севере и северо-западе усиление ветра.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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