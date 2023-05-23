Какая погода будет летом 2023 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соответствии с результатами предварительных исследовательских работ, проведенных синоптиками, на большей части территории страны летом будет жарко. Только в северных регионах сохранится погода в пределах климатической нормы. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает прогноз погоды РГП «Казгидрометом» на следующие три месяца.

«В северо-западной и северо-восточной половине республики, под влиянием холода из районов северных морей, температура воздуха может опускаться с +30-380С до +15-200С. А в юго-западной половине страны в некоторые дни прогнозируется повышение показаний термометра до +40-450С. Жаркие дни будут чередоваться с днями, когда будут ливни и сильный ветер, гроза», – сообщила пресс-служба Казгидромет.

Прогноз погоды на июнь

Как сообщают синоптики, первый месяц лета будет жарким на большей части Казахстана. В частности, на большей части территории республики средняя температура воздуха будет выше нормы на 10С. То есть, в ряде регионов температура воздуха будет достигать +18-230С, на юго-западе +24-280С, в горных районах юго-восточной и восточной части страны +7-170С.

Но в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской и Костанайской областях сильной жары не будет.

Кроме того, в июне будет мало осадков. Но в большей части Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской областей, а также на севере Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей прогнозируется обычный объем осадков. При этом, на востоке Абайской области и юго-восточных частях Алматинской и Жетысуской областей, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей также будет немало дождей.

Прогноз погоды на июль

В июле на большей части территории республики средняя температура воздуха будет в пределах нормы. По данным РГП «Казгидромет», в июле в южных регионах температура может быть выше нормы на 10С. Например, если во многих регионах средняя температура сохранится на уровне +18-240С, на юге – +25-300С, то на юго-востоке и в горных районах восточной части страны ожидается средняя температура воздуха +9-170С. В частности, будет жарко в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юго-востоке Кызылординской и юге Жетысуской области.

В соответствии с прогнозом, в июле количество осадков в ряде областей также будет ниже нормы. И все же, в 7 областях осадки могут выпасть в обычных количествах. Это Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская области, северо-западная часть Актюбинской области, Костанайская, Акмолинская области и север Павлодарской области.

Прогноз погоды на август

Как сообщил Казгидромет, в последний месяц лета на территории Казахстана ожидается жаркая погода. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-20С. Только на северо-западе республики сохранится обычная погода. В августе средняя температура воздуха на территории страны составит +20-280С, на северо-востоке +16-190С, на юго-востоке и в горных районах восточной части РК +11-150С. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской областях температура воздуха будет в пределах нормы.

Количество осадков в августе на большей части республики прогнозируется ниже обычной нормы. И все же, на севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Акмолинской областей, на востоке Карагандинской и юго-востоке Жамбылской области, а также в горных районах Туркестанской области сохранится нормальное выпадение осадков.

Согласно прогнозу, среднемесячная температура в регионах в предстоящие 3 месяца будет следующей:

в городе Астана

июнь - +19,6°С

июль - +20,6°С

август - +19,1°С

в городе Алматы

июнь - +22,1°С

июль - +24,4°С

август - +23,3°С

в городе Шымкент

июнь - +24,4°С

июль - +26,8°С

август - +25,8°С

в Акмолинской области

июнь - +17,2°С +20,1°С

июль - +18,2°С +21,2°С

август - +16,4°С +19,8°С

в Алматинской области

июнь - +6,5°С +24,5°С

июль - +8,5°С +26,6°С

август - +8,0°С +24,6°С

в Атырауской области

июнь - +23,6°С +25,5°С

июль - +25,6°С +27,9°С

август - +23,8°С +26,0°С

в Актюбинской области

июнь - +18,9°С +24,7°С

июль - +20,6°С +26,8°С

август - +18,9°С +24,8°С

в Западно-Казахстанской области

июнь - +20,5°С +23,9°С

июль - +22,7°С +26,2°С

август - +21,1°С +24,4°С

в Северо-Казахстанской области

июнь - +17,7°С +19°С

июль - +18,7°С +20,3°С

август - +17°С +18,2°С

в Мангыстауской области

июнь - +23,5°С +27,4°С

июль - +26,1°С +30,1°С

август -+25,7°С +28,3°С

в Костанайской области

июнь - +18,3°С +23°С

июль - +19,8°С +24,6°С

август - +17,7°С +23,1°С

в Карагандинской области

июнь - +17,6°С +23,4°С

июль - +18,8°С +24,9°С

август - +17,2°С +23,4°С

в Павлодарской области

июнь - +18,8°С +20,3°С

июль - +20,1°С +21,7°С

август - +18°С +19,6°С

в Восточно-Казахстанской области

июнь - +12,7°С +21,8°С

июль - +14,6°С +23,7°С

август - +13,2°С +22,3°С

в Кызылординской области

июнь - +25,4°С +27,4°С

июль - +26,9°С +29,3°С

август - +24,7°С +27,1°С

в Жамбылской области

июнь - +19,7°С +25,4°С

июль - +21,6°С +27,4°С

август - +19,9°С +25,9°С

в Туркестанской области

июнь -+15,0°С +27,9°С

июль - +17,5°С +30°С

август - +17°С +28,1°С

в Абайской области

июнь - +17,6°С +22,9°С

июль - +18,9°С +24,6°С

август - +17,1°С +22,9°С

В Жетысуской области

июнь - +16,2°С +23,9°С

июль - +17,9°С +26,1°С

август - +16,3°С +24,9°С

в Улытауской области

июнь - +20,1°С +24,4°С

июль - +21,5°С +26,1°С

август - +19,9°С +24,1°С



