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    Какая ответственность грозит предпринимателям за несоблюдение прав лиц с инвалидностью в Казахстане

    29 Марта 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по Астане Канат Токтыбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что предприниматели могут обращаться в департамент комитета за рекомендациями по обеспечению соблюдения прав лиц с инвалидностью на своих объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш департамент является уполномоченным органов в области социальной защиты лиц с инвалидностью. В соответствии с законодательством о защите прав лиц с инвалидностью, они обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, другими законодательными актами, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры.

    В соответствии со статьей 25 Закона «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью», физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также юридические лица обязаны создавать условия лицам с инвалидностью для беспрепятственного доступа к транспорту общего пользования, жилым, общественным, производственным зданиям, сооружениям и помещениям, а также свободной ориентации и передвижения в аэропортах, железнодорожных и других транспортных объектах», – сказал Канат Токтыбаев.

    Спикер пояснил, что по результатам профилактического контроля, который проводится на основании полугодовых списков, утвержденных Министерством труда и социальной защиты, вносятся предписания об устранении недостатков, без привлечения к административной ответственности. В случае невыполнения предписания предприниматели привлекаются к административной ответственности в виде штрафов. Внеплановые проверки проводятся по обращениям граждан. В случае выявления нарушений предусматривается административная ответственность, вносятся предписания об устранении нарушений.

    Канат Токтыбаев отметил, что департамент рассматривает каждое обращение по поводу нарушения прав лиц с инвалидностью и принимает соответствующие меры. Владельцы объектов также могут обращаться в департамент для получения рекомендации по обеспечению соблюдения прав лиц с инвалидностью на своих объектах.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Минтруда РК Юриспруденция
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