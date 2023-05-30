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    Какая медицинская помощь оказывается ВИЧ-инфицированным в Казахстане

    30 Мая 2023, 13:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинская помощь инфицированным вирусом иммунодефицита человека оказывается с уровня первичной медико-санитарной помощи и 20 центрами по профилактике инфекции вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На республиканском уровне координирует и мониторит деятельность службы Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний. Хочу отметить, что в целом в стране проводятся системные мероприятия по улучшению доступности услуг для инфицированных ВИЧ пациентов и ключевых групп населения», - сказала Ажар Гиният.

    Та на сегодня как отметила министр:

    Первое: усовершенствованы нормативно-правовые документы, регламентирующие оказание медицинских услуг инфицированным вирусом иммунодефицита человека и лекарственное обеспечение;

    Второе: расширен список лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с 12 до 16 наименований

    Третье: в стране с 1986 года последовательно внедряются международные рекомендации. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения внедрен комплексный пакет услуг включающий 12 направлений по профилактике, диагностике и лечению.

    Четвертое: в информационно-образовательной работе применяются новые технологии, такие как социальные сети, тик-токи, чат-боты.

    В результате планомерной работы, внедрения международных рекомендаций, государственной поддержки по обеспечению доступа к профилактическим программам и лечению:

    - увеличился охват и эффективность лечением в 1,3 раза (увеличился с 65% в 2018 году до 87% в 2022 году);

    - снизился показатель смертности от синдрома приобретённого иммунодефицита в 1,7 раза (снизился от 1,4 на 100 тыс. населения в 2018 году до 0,9 в 2022 году);

    - снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку в два раза (снизился от 4,3% в 2018 году до 2,6% в 2022 году).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК
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