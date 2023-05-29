Как живется после крупного лесного пожара, рассказали погорельцы в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Девять месяцев прошло с того страшного лесного пожара, который перекинулся на деревни и прошелся сразу по нескольким селам Аулиекольского района, оставив без крыши над головой сотни семей. Получившие новые дома жители района рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» об имеющихся проблемах и о том, как пережили зиму.

Как вспоминает экс-жительница села Озерное Наталья Воропай, в день пожара она с супругом-инвалидом были дома. И на объявление об эвакуации не отреагировали. Причина, по словам Натальи Петровны - в многочисленных аналогичных пожарах, которые были и ранее. И всех их вовремя удавалось потушить, остановить. Но не в этот раз.

«Мы просто наблюдали со двора, как пожар шел в нашу сторону. К сожалению, в этот раз его вовремя не остановили. Пожарные зашли, когда дома уже догорали. Они как карточные сложились, - негодует женщина. - Вы знаете, вот мой супруг всю жизнь проработал лесничим, с 1985 года. И мы прошли не один пожар, но именно этот пожар - чья-то халатность. Упустили момент и сгорели целые поселки».

Но что случилось - того не не изменишь. После таких потерь семье пришлось скитаться по друзьям, пока местные власти не определили их в арендный дом до момента сдачи новых домов. В свой новый дом семья Воропай заехала уже 22 октября, прямо в день рожденья Натальи Петровны.

«Первые впечатления были, конечно, смешанные. Мы заехали как раз в непогоду, где-то крыша подтекала, где-то какие-то недоделки были. Но счастья было много. Потому что мы, потеряв дом, уже и не надеялись зимовать в новом,- вспоминает Наталья Воропай. — Дома светлые, хорошие. Зимой тепло было. Перед строителями стояла задача построить целый микрорайон в сжатые сроки. Понятно, что за такой короткий срок сложно построить качественный дом. Поэтому, со временем пришлось все потихоньку добивать. Недочеты были почти у всех, и нас сразу предупредили, что дома в течение последующих трех лет будут на балансе застройщиков и они же и должны устранять недочеты».

Семья, Воропай, несмотря на то, что живут в новом доме, все же скучают по своей деревне, по старому дому, по свежему лесному воздуху, который окружал их поселок. А здесь, в Аулиеколе, по словам Натальи Петровны, даже земля другая.

«Помимо земли, у нас есть проблемы и с септиками. Обещали устранить. Дорабатывать много чего надо, надеюсь, нас с нашими проблемами не оставят один на один и, исполняя свои обещания, будут решать их. Это больше вопрос к застройщикам»,- говорит Наталья Воропай.

Семью Тугаевых огонь настиг в Аманкарагае.

Как рассказывает Айгуль Тугаева, они едва успели обжиться в доме, переехав из Кушмуруна в Аманкарагай, как огонь разрушил не только их дом, но и планы.

«В Аманкарагай мы переехали с мужем и четырьмя детьми буквально полтора года назад. Раньше жили в Кушмуруне. Для нас было важно жить рядом с лесом, чтобы был чистый воздух для детей, тем более работа мужа рядом. Мы были счастливы переехать сюда,- вспоминает женщина.

В день пожара Айгуль с детьми, как обычно, находились дома. Но тихую семейную послеобеденную идиллию нарушил звонок супруга.

«Позвонил муж и говорит: «Выйди на улицу». Выхожу, а там все было в дыму. Черное все. Как оказалось, огонь уже шел в нашу сторону. Мы взяли документы, отпустили собаку, взяли маленького котенка и вместе с детьми пошли к подруге, которая жила в центре. Пока мы до нее дошли, прошло буквально полчаса, а на нашей стороне уже везде дым. Поэтому было сразу принято решение детей отправить в Кушмурун к знакомым, позже уехали туда и сами».

Вечером того же дня семье сообщили, что от их дома не осталось ничего. Но так как Айгуль своими глазами не видела этого, на следующее же утро выехала в Аманкарагай, чтобы посмотреть, что можно реабилитировать из оставшегося. Семья все же до конца надеялась, что от дома остались хотя бы стены и намеревались восстановить его. Но восстанавливать там было нечего.

«Пока строились дома в Аулиеколе, мы проживали бесплатно возле школы в Аманкарагае. В свой новый дом мы заехали в октябре. Он очень теплый, светлый. Больших проблем с домом у нас нет. Я знаю, у многих проблемы с трещинами, сыростью. Но нам, видимо, повезло,- делится Айгуль Тугаева. —У нас дружный микрорайон, добрые соседи. Дети ходят в школу через дорогу, у меня ведь 4 школьника - в 1 и 2 классах у меня дочки учатся, в 7-8 классах - сыновья. Еще строится новый детсад в нашем микрорайоне. В целом, потихоньку обживаемся, семья довольна».

Единственный вопрос, который семья Тугаевых просит решить - септики и асфальтирование дорожки от дома до тротуара, где с момента вручения ключей до сих пор лежит щебень.

Эти вопросы местные власти обещали решить уже предстоящим летом.

«Проблема с септиками была. Решается. Подрядная организация определена. Материалы завезены, техника неделю как приехала. Все готово к началу работ,- утверждает аким села Аулиеколь Раимбек Едресов. — Что касается асфальтирования дорожки от дома до тротуара, планируем завершить в летний период этого года. Сейчас асфальтирование ведется на районных дорогах, потом подрядчики сразу к нам. Есть, конечно, проблемы, которые жильцы в состоянии сами решить. Например, дверь не плотно закрывается, или ручка от двери заедает. А вот если стена треснула, или ламинат треснул - застройщики на такое приезжают, устраняют».

Едресов также отмечает, что в случае возникновения проблем у жителей нового микрорайона «Береке», они сразу пишут в созданный чат в мессенджере, где находятся также представители не только ответственных госорганов, но и коммунальных служб. Все вопросы в этом чате, по словам местного акима, решаются по мере поступления.



