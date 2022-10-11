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    Как жители столицы могут найти свой избирательный участок?

    11 Октября 2022, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября. Жители Астаны уже сейчас могут получить сведения о своем избирательном участке онлайн несколькими способами, передает МИА «Казинформ» со официальный сайт городского акимата.

    Акимат города Астаны предоставляет возможность получать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени следующими способами:

    1. Веб-сервис: https://sailau.astana.kz/

    2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana

    3. Единый контакт-центр iKomek, по телефону «109».

    Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства, на территории указанного избирательного участка.

    Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал «Электронного правительства» egov.kz в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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