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    Как заключается соглашение о добровольном возврате активов, рассказала вице-министр юстиции

    2 Июня 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила, что в законодательство будет введена статья, дающая право на добровольный возврат активов лицам, вовлеченным в уголовный процесс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках законопроекта прописано множество стратегий, позволяющих вернуть актив. То есть многие способы закреплены законодательством. В зависимости от каждой конкретной ситуации будет принято решение о том, какой путь будет использоваться, на основе имеющегося материала и анализа», - сказала она в ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе.

    Вице-министр также объяснила, как заключается соглашение о добровольном возврате актива.

    «Также в перечень включаются лица, владеющие или контролируемые активом. У них будут права, даже если они не будут участвовать в судебных процессах. То есть они имеют право добровольно вернуть актив, даже если идет уголовный процесс. Если это будет в рамках деятельности уполномоченного органа, то будет возможность заключить соглашение о добровольном возврате. У нас есть институты, которые заключают процессуальные соглашения в гражданском и уголовном процессе. В гражданском процессе это будет процессуальное соглашение, а в уголовном процессе - процессуальное соглашение о признании вины и возврате», - пояснила Алма Муканова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минюст Юриспруденция
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