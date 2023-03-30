ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – 37-летний Хумза Юсаф, который во вторник был избран новым главой правительства Шотландии, стал очередным высокопоставленным британским политиком, имеющим азиатские корни. Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».
Самый молодой министр Шотландии
Родившийся и выросший в Глазго, Хумза Юсаф стал не только самым молодым первым министром Шотландии с тех пор, как в 1999 году был создан шотландский парламент, но и первым мусульманином на этом посту.
Отец Хумзы Юсафа эмигрировал в Шотландию из Пакистана в 1962 году. Сам политик всего за 7 лет прошел путь от рядового члена партии до министра международного развития шотландского правительства.
«Мы все должны гордиться тем, что сегодня мы чётко дали понять, что ваш цвет кожи или ваша вера не являются препятствием для руководства страной, которую мы все называем домом», – сказал Хумза Юсаф после избрания на пост первого министра Шотландии.
Хумза Юсаф окончил частную школу в Глазго, а затем продолжил учебу в местном университете. В тех же самых учебных заведениях учился, к слову, и лидер шотландских лейбористов, 40-летний Анас Сарвар. Мусульманин пакистанского происхождения, отец Анас Сарвара, переехал в Шотландию в 1976 году, став первым депутатом-мусульманином в Великобритании. Анас Сарвар решил стать политиком в 2010 году, отказавшись от карьеры дантиста. В тот же год он избран депутатом британского парламента, а через 11 лет занял пост лидера шотландских лейбористов.
Кто еще из политиков Туманного Альбиона имеет азиатские корни
Риши Сунак – Премьер-министр
Однако история Хумзы Юсафа не уникальна для современной Великобритании. Премьер-министр, мэр Лондона, министр внутренних дел и лидер шотландских лейбористов – все они дети мигрантов азиатского происхождения, приехавших на туманный Альбион в поисках лучшей жизни.
Не только родители Хумзы Юсафа и Анаса Сарвара понимали ценность образования и много трудились, чтобы предоставить своим детям возможность учиться в частных школах. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак – один из тех, кто не стесняется говорить о ценности элитного образования.
«Мои родители многим пожертвовали, чтобы я мог посещать хорошие школы», – в прошлом рассказывал он.
Родители Риши Сунака – выходцы из Индии, приехали в Великобританию из Восточной Африки. Сам политик родился в Саутгемптоне в 1980 году, где его отец был терапевтом, а мать владела аптекой. Риши Сунак учился в элитной частной школе Винчестерский колледж. Затем он поступил в Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. Он женат на Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера и соучредителя крупной компании Infosys. С 2001 по 2004 год Сунак работал аналитиком в Goldman Sachs, а затем был партнером в двух хедж-фондах.
В 2015 году он стал депутатом парламента Великобритании, а в феврале 2020 года назначен министром финансов и уже через несколько недель оказался перед необходимостью управлять экономикой Великобритании в условиях начавшейся пандемии. Риши Сунак занял пост Премьер-министра в октябре 2022 года в чрезвычайно сложный для экономики момент. Именно тогда инфляция в Великобритании ускорилась до максимальных значений с 1981 года.
Суэлла Браверман – министр внутренних дел
Британский министр внутренних дел, 43-летняя Суэлла Браверман, также ходила в частную школу, правда расходы покрывались стипендией, которую она получила благодаря своим знаниям. Ее мать – индуска тамильского происхождения, а отец – христианин, чья семья происходит из индийского Гоа, которые эмигрировали в Великобританию в 1960-х годах из Маврикия и Кении.
Её политическая карьера началась в 2015 году, когда она была избрана депутатом от Консервативной партии и выступала в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза. В 2020 году Борис Джонсон назначил Браверман генеральным прокурором, а в октябре прошлого года она стала министром внутренних дел. Несмотря на свое происхождение, Суэлла Браверман известна своим жёстким подходом к вопросам миграции.
Садик Хан – мэр Лондона
Мэр Лондона, 52-летний Садик Хан, единственный из пяти упомянутых политиков, не получивший частного образования. Он родился в британской столице, в семье Амануллы и Сехрун, которые эмигрировали в Великобританию из Пакистана в 1968 году.
Садик Хан – первый мусульманин, ставший мэром столицы Великобритании в 2016 году. Уже в школе он заинтересовался политикой и вступил в Лейбористскую партию в возрасте 15 лет.
В 2005 году Садик Хан выставил свою кандидатуру на пост депутата парламента и победил на выборах, став одним из пяти представителей этнических меньшинств, избранных в парламент в том году. В 2009-м Садик Хан стал министром транспорта в правительстве лейбористов и первым членом кабинета мусульманского вероисповедания. Тогда в Палате общин британского парламента было всего четверо депутатов-мусульман.
В то время как родители Риши Сунака, Анаса Сарвара, Суэллы Браверман и Хумзы Юсафа выбились в средний класс, родители Хана являлись выходцами из рабочего класса: его отец работал водителем автобуса, а мать была швеей.
В детстве политики сталкивались с проявлением расизма и воспитывались в духе уважения к своим традициям. В интервью Би-би-си в 2019 году Риши Сунак сказал: «Что касается культурного воспитания, я бывал в храме в выходные – я индуист, – но и ходил по субботам на футбол».
После избрания в шотландский парламент в 2011 году Хумза Юсаф, одетый в традиционную пакистанскую одежду, принес присягу на английском языке, а затем на урду, подчеркивая свое происхождение.
В свою очередь, Суэлла Браверман, когда стала депутатом, принесла присягу на книге буддийского писания Дхаммапада.
Родители Анаса Сарвара, Хумзы Юсафа и Садика Хана воспитывали их в духе уважения к исламу. В своей первой речи в качестве члена парламента Садик Хан вспоминал, как отец учил его заветам пророка Мухаммеда.