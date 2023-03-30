Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – 37-летний Хумза Юсаф, который во вторник был избран новым главой правительства Шотландии, стал очередным высокопоставленным британским политиком, имеющим азиатские корни. Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Самый молодой министр Шотландии

Родившийся и выросший в Глазго, Хумза Юсаф стал не только самым молодым первым министром Шотландии с тех пор, как в 1999 году был создан шотландский парламент, но и первым мусульманином на этом посту.

Фото: ukdaily.news



Отец Хумзы Юсафа эмигрировал в Шотландию из Пакистана в 1962 году. Сам политик всего за 7 лет прошел путь от рядового члена партии до министра международного развития шотландского правительства.

Фото: twitter.com/HumzaYousaf



«Мы все должны гордиться тем, что сегодня мы чётко дали понять, что ваш цвет кожи или ваша вера не являются препятствием для руководства страной, которую мы все называем домом», – сказал Хумза Юсаф после избрания на пост первого министра Шотландии.

Хумза Юсаф окончил частную школу в Глазго, а затем продолжил учебу в местном университете. В тех же самых учебных заведениях учился, к слову, и лидер шотландских лейбористов, 40-летний Анас Сарвар. Мусульманин пакистанского происхождения, отец Анас Сарвара, переехал в Шотландию в 1976 году, став первым депутатом-мусульманином в Великобритании. Анас Сарвар решил стать политиком в 2010 году, отказавшись от карьеры дантиста. В тот же год он избран депутатом британского парламента, а через 11 лет занял пост лидера шотландских лейбористов.

Фото: twitter.com/HumzaYousaf



Кто еще из политиков Туманного Альбиона имеет азиатские корни

Риши Сунак – Премьер-министр

Однако история Хумзы Юсафа не уникальна для современной Великобритании. Премьер-министр, мэр Лондона, министр внутренних дел и лидер шотландских лейбористов – все они дети мигрантов азиатского происхождения, приехавших на туманный Альбион в поисках лучшей жизни.

Не только родители Хумзы Юсафа и Анаса Сарвара понимали ценность образования и много трудились, чтобы предоставить своим детям возможность учиться в частных школах. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак – один из тех, кто не стесняется говорить о ценности элитного образования.

«Мои родители многим пожертвовали, чтобы я мог посещать хорошие школы», – в прошлом рассказывал он.

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images





Родители Риши Сунака – выходцы из Индии, приехали в Великобританию из Восточной Африки. Сам политик родился в Саутгемптоне в 1980 году, где его отец был терапевтом, а мать владела аптекой. Риши Сунак учился в элитной частной школе Винчестерский колледж. Затем он поступил в Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. Он женат на Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера и соучредителя крупной компании Infosys. С 2001 по 2004 год Сунак работал аналитиком в Goldman Sachs, а затем был партнером в двух хедж-фондах.

Фото: facebook.com/rishisunak



В 2015 году он стал депутатом парламента Великобритании, а в феврале 2020 года назначен министром финансов и уже через несколько недель оказался перед необходимостью управлять экономикой Великобритании в условиях начавшейся пандемии. Риши Сунак занял пост Премьер-министра в октябре 2022 года в чрезвычайно сложный для экономики момент. Именно тогда инфляция в Великобритании ускорилась до максимальных значений с 1981 года.

Суэлла Браверман – министр внутренних дел

Британский министр внутренних дел, 43-летняя Суэлла Браверман, также ходила в частную школу, правда расходы покрывались стипендией, которую она получила благодаря своим знаниям. Ее мать – индуска тамильского происхождения, а отец – христианин, чья семья происходит из индийского Гоа, которые эмигрировали в Великобританию в 1960-х годах из Маврикия и Кении.

Фото: Reuters



Её политическая карьера началась в 2015 году, когда она была избрана депутатом от Консервативной партии и выступала в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза. В 2020 году Борис Джонсон назначил Браверман генеральным прокурором, а в октябре прошлого года она стала министром внутренних дел. Несмотря на свое происхождение, Суэлла Браверман известна своим жёстким подходом к вопросам миграции.

Садик Хан – мэр Лондона

Мэр Лондона, 52-летний Садик Хан, единственный из пяти упомянутых политиков, не получивший частного образования. Он родился в британской столице, в семье Амануллы и Сехрун, которые эмигрировали в Великобританию из Пакистана в 1968 году.

Фото: Reuters



Садик Хан – первый мусульманин, ставший мэром столицы Великобритании в 2016 году. Уже в школе он заинтересовался политикой и вступил в Лейбористскую партию в возрасте 15 лет.

В 2005 году Садик Хан выставил свою кандидатуру на пост депутата парламента и победил на выборах, став одним из пяти представителей этнических меньшинств, избранных в парламент в том году. В 2009-м Садик Хан стал министром транспорта в правительстве лейбористов и первым членом кабинета мусульманского вероисповедания. Тогда в Палате общин британского парламента было всего четверо депутатов-мусульман.

В то время как родители Риши Сунака, Анаса Сарвара, Суэллы Браверман и Хумзы Юсафа выбились в средний класс, родители Хана являлись выходцами из рабочего класса: его отец работал водителем автобуса, а мать была швеей.

В детстве политики сталкивались с проявлением расизма и воспитывались в духе уважения к своим традициям. В интервью Би-би-си в 2019 году Риши Сунак сказал: «Что касается культурного воспитания, я бывал в храме в выходные – я индуист, – но и ходил по субботам на футбол».

Фото: incegd.com



После избрания в шотландский парламент в 2011 году Хумза Юсаф, одетый в традиционную пакистанскую одежду, принес присягу на английском языке, а затем на урду, подчеркивая свое происхождение.

В свою очередь, Суэлла Браверман, когда стала депутатом, принесла присягу на книге буддийского писания Дхаммапада.

Родители Анаса Сарвара, Хумзы Юсафа и Садика Хана воспитывали их в духе уважения к исламу. В своей первой речи в качестве члена парламента Садик Хан вспоминал, как отец учил его заветам пророка Мухаммеда.



