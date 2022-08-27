Как выбирают водителей для высокопоставленных лиц - фоторепортаж о работе «Автохозяйства УДП»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 августа, исполняется 25 лет со дня образования республиканского государственного предприятия «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан». «Автохозяйство УДП» оказывает услуги по транспортному обслуживанию государственных органов, иностранных делегаций в ходе официальных мероприятий и других лиц. В народе предприятие известно как «Президентский гараж». Корреспондентам МИА «Казинформ» впервые удалось посетить это место и ознакомиться с рабочими буднями сотрудников, в том числе и водителей.

О предприятии «Автохозяйство УДП»

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1997 года №1289 «О создании Республиканского государственного предприятия «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан».

Сегодня в «Автохозяйстве» работают 490 человек, а количество водителей составляет 381 - это 77% от числа всех сотрудников.

Заместитель директора по эксплуатации «Автохозяйства УДП РК» Нурлан Батрачин, сопровождая нас, пояснил суть работы предприятия. Не всем еще разрешается заходить на территорию режимного объекта, расположенного в центре левого берега столицы.

Миссией предприятия является обеспечение высококачественным и безопасным транспортным обслуживанием охраняемых государством лиц, государственных органов Республики Казахстан, официальных мероприятий, иностранных делегаций, а также иных физических и юридических лиц.

Какими автомобилями пользуются должностные лица

На балансе предприятия находятся 450 единиц автотранспорта. Из них 374 - это легковые автомобили, а доля казахстанского содержания составляет 53%. Предприятие стремится довести отечественную долю транспорта до 80%.

Модельный ряд автомобилей состоит из транспорта отечественной сборки (Skoda, KIA, Hyundai), иностранных моделей (Mercedes-Benz).

С чего начинается рабочий день

Заместитель директора предприятия Нурлан Батрачин показал, с чего водители, у которых на предприятии основополагающие компетенции, начинают свой рабочий график.

Прежде чем приступить к работе, водитель каждое утро проходит через систему СКУД (система контроля и управления доступом). У каждого водителя имеется карта со встроенным штрих-кодом. По этой же карте он получает путевой лист посредством терминала.

«Путевой лист дает управлять транспортным средством нашего предприятия. На нем указывается фамилия, табельный номер, остаток топлива, пройденный километр. На путевом листе ведутся учетные данные пробега авто, использованного топлива. Путевой лист является подтверждением того, что услуга была выполнена, так как указываются фамилия, имя и должность. Ответственное лицо подписывает путевой лист и подтверждает оказанную услугу. С 2018 года мы автоматизировали диспетчерскую службу. Достаточно провести только штрих-код», - прокомментировал Нурлан Батрачин.

После получения путевого листа водитель незамедлительно проходит медицинское освидетельствование. Сотрудники пункта здесь работают круглосуточно на условиях аутсорсинга. Водитель перед началом работы получает путевой лист, однако не сразу приступает к работе, а проходит медицинское освидетельствование.

Медицинский работник Галина Виноградова проверяет состояние водителей в пункте.

«Есть два вида алкотестеров: контактный и бесконтактный. Проходя бесконтактный тест, водитель проводит по терминалу карточку, и высвечиваются данные водителя. Затем он делает выдох – загорается зеленый индикатор. Доступ к транспорту будет обеспечен только по нулевому показателю. Все данные хранятся в электронном виде», - поделилась Г. Виноградова.

Далее диспетчеру предъявляется водительское удостоверение, и водитель получает ключ от закрепленного автомобиля.

«В штате работают 8 диспетчеров в круглосуточном режиме. Идет бесперебойное транспортное обслуживание. Ежедневно на смену заступают 25-30 дежурных автомобилей. Диспетчеры принимают заявки от заказчиков по двум телефонам, стационарному и мобильному. Связь с водителями осуществляется посредством радиостанции», - сказал заместитель директора предприятия.

«Лицо предприятия»: как отбирают водителей

Какие требования для водителей устанавливают при приеме на работу? Строго ли отбирают их? Какими качествами должен он обладать? Начальник отдела организационно-кадровой работы Айнур Камарова отмечает, что требования к водителям при приеме на работу в «Автохозяйство» высокие.

«Мы придерживаемся максимально строгих требований, потому что от этого зависит наш квалифицированный состав. Транспортное обслуживание - наша основная деятельность. Соответственно, мы должны максимально и тщательно изучить человека: действительно ли он профессионал своего дела», - сказала А. Камарова.

Кандидата ждут три основных этапа собеседований.

«Изначально, когда мы подаем заявку на подбор персонала, описываем свои критерии и квалификационные требования - стаж, военный учет, соответствующие категории. Затем проводим телефонное интервью и озвучиваем свои условия. Только потом мы определяемся и договариваемся о встрече», - пояснила начальник отдела.

Первые необходимые документы для приема на работу - трудовая книжка, удостоверение личности, военный билет. Проводя собеседование, уже будущего сотрудника информируют о графике работы, заработной плате, предоставляемом социальном пакете и коллективе.

«У нас есть этапы становления водителя. Мы всех принимаем третьим классом и уже в последующем сотрудникам присваиваются второй, а дальше уже первый классы. Есть стимул и мотивация работать. Если у человека есть соответствующие категории, то у него есть перспектива роста. Большое внимание уделяется корпоративной культуре - нам важно, какой нам придет человек. Ведь водитель - на передовой. Это лицо нашего предприятия. Ведь за «красивой» картинкой стоит труд не одного человека», - подчеркнула Айнур Камарова.

Водители соблюдают строгий дресс-код. Одежда должна быть делового стиля: костюм темного цвета, а рубашка - светлого. Галстук - обязательный элемент.

Средний возраст водителя в предприятии составляет в пределах 40-45 лет. Но молодые люди тоже приходят. Трудится и старшее поколение, которые стояли у самых истоков образования предприятия.

«Есть водители, которые работают с момента основания. Мы подготовили книгу «25 лет безупречной работы», которая в скором времени выйдет в свет», - сообщила начальник отдела организационно-кадровой работы.

Обязательные критерии для водителей - соответствовать категориям B, C, D. Стаж работы обязательно учитывается.

«Нам важен опыт работы в качестве водителя. Работа водителя очень ответственная - обеспечивать безопасность», - поделилась А. Камарова.

Как пояснила начальник отдела, жесткого требования к знанию английского языка нет. Но при обслуживании официальных делегаций элементарный словарный запас все-таки должен быть у сотрудников. Помимо казахского и русского языков, необходим базовый английский. Кандидаты при приеме на работу, владеющие английским, находятся в приоритете.

«У нас есть водители-наставники - основной костяк, которые работают на протяжении многих лет и зарекомендовали себя профессионалами. Они обучают новых работников, которым объясняют суть всей работы - от входа до выезда. Есть такое понятие, как внутренняя корпоративная культура. Все эти вопросы объясняют наставники. Ведь лучше водителя специфику работы никто не объяснит», - считает она.

Где представлена информация о вакансиях?

Предприятие заключило договор с электронной биржей труда Enbek.kz. По словам Айнур Камаровой, вакансии также публикуются и на сайте HeadHunter. Информацию о вакансии получают кадровые агентства. Отбор идет на общих основаниях. В прошлом году был увеличен штат водителей «Автохозяйства» на 40 единиц.

В преддверии учебного года предприятие проводит акцию «Дорога в школу» и дарят школьные принадлежности детям своих сотрудников.

«Мы стараемся поддерживать многодетных сотрудников. Например, к 1 сентября дарим школьные принадлежности тем, у кого есть дети-первоклассники», - поделилась собеседница.

Знание теории и практики

Водитель, несомненно, должен знать правила дорожного движения. Для кандидата, который намерен стать водителем предприятия, сдача экзаменов на ПДД неизбежна.

Инженер по безопасности дорожного движения «Автохозяйства УДП» Абай Джунусов объяснил, что кандидаты сдают экзамены на знание правил дорожного движения.

«Когда сотрудник приходит устраиваться на работу, то первое знакомство происходит в этом кабинете. Кандидатов проверяют на теоретические и практические навыки», - сказал А.Джунусов.

У водителей бывают разные результаты экзаменов.

«Приходят - сразу сдают, или приходят - ну вообще не знают. Бывают, что и неопытные водители хотят получить работу», - поделился он.

Управлять автомобилем в целях совершенствования практических навыков здесь можно и посредством специального автотренажера. Главная цель оборудования заключается в том, чтобы водитель умел устранять систематические ошибки. Таким образом, автотренажер фиксирует все ошибки, а в последующем это помогает сотруднику впредь их не допускать.

Специфика работы: кого обслуживает «Автохозяйство»

«Мы обслуживаем представителей высших должностных органов власти - Президента, Премьер-Министра, руководителей центральных государственных органов. Из 18 существующих министерств мы обслуживаем 14. Мы не обслуживаем силовые структуры - Минобороны, МВД РК, специальные государственные органы, МЮ РК, также МИД РК», - проинформировал заместитель директора предприятия Нурлан Батрачин.

Интересным фактом является то, что предприятие не обслуживает и министра цифрового развития Багдата Мусина, так как он передвигается на электромобиле.

«Электромобилей пока у нас не имеется. Но мы ранее тестировали этот вид авто, так как считаем, что в любом случае рано или поздно мы придем к использованию электромобилей», - поделился Нурлан Батрачин.

Руководители аппаратов, вице-министры, в большей части используют автомобили отечественной сборки.

«Не секрет, что чиновники перерабатывают и находятся допоздна на работе. В выходные, праздничные дни – также на работе. Наша задача – обеспечить бесперебойным транспортным обслуживанием», - говорит спикер.

Цветовая гамма авто унифицирована - в основном, черного цвета.

«Мы готовимся к съезду мировых и традиционных религий, а также заседанию СВМДА. Ожидается большое количество гостей на уровне глав государств. К этим мероприятиям сейчас идет активная подготовка - прежде всего, для нас большая честь и, конечно, ответственность», - подчеркнул Нурлан Батрачин.

Здесь есть своя автозаправочная станция, ремонтная зона, мойка.

При этом заправляться на других городских автозаправочных станциях не разрешается, за исключением междугородних командировок.

Что касается планового ремонта, в месяц 45-50 машин стабильно проходит плановое техническое обслуживание, при котором проводится полная диагностика транспортного средства, замена масел, фильтров и так далее», - объяснили сотрудники ремонтной зоны. Ремонт осуществляется собственными силами предприятия.

Кроме автомобилей есть многоместный транспорт - автобусы и микроавтобусы.

На балансе автохозяйства имеются 9 единиц спецтехники, которые обслуживают территорию предприятия.

После положенного срока использования автомобиль передается на баланс других учреждений через комитет госимущества и приватизации.

«На протяжении 10 лет аукциона не было. Была передача на баланс других государственных органов. Мы машины передавали в подведомственные предприятия Верховного суда, МВД, университеты, учреждения Минобразования, заповедник, музеи», - сказал Н. Батрачин.

Интересные истории водителей

Водитель Миржакып Ашмуханов имеет 23-летний опыт работы в этом предприятии. Мы попросили его рассказать об интересных случаях, имевших место во время рабочего процесса.

«Я ждал посла Мальты перед отелем и мне поручили установить флагшток страны на машине. Была зима, 40-градусный мороз. Не получается установить флагшток, неудобно. Не смог справиться. Тем не менее, старался прикрепить флагшток как можно быстрее. И в этот момент ко мне подходит человек и предлагает свою помощь. Поблагодарив, сказал ему, что «скоро придет посол, и мне пока некогда». А тот человек рассмеялся и говорит, что он и является послом», - поделился он.

Опытный водитель за время работы сопровождал президентов семи иностранных государств, прибывших в нашу страну с визитами.

Еще один водитель со стажем Абдималик Алимов обслуживал акимов регионов, гостей столицы.

«Я участвовал в составе кортежа, возил акимов областей, членов официальной делегации, которые приезжали в свое время в столицу. Много ездил в командировки. И зарплата, и социальное обеспечение удовлетворяют нас. Сейчас я управляю автобусом нашего предприятия», - сказал он.

Водитель Данияр Жуманазаров уже как десять лет трудится на предприятии. В 27-летнем возрасте начал работать в «Автохозяйстве».

«Работа нравится. Ждем высоких иностранных гостей, которые прибывают в нашу страну. Кроме того, мы оказываем услуги представителям Администрации Президента, членам Правительства, которые вносят вклад в развитие нашей страны. Я считаю, что работа в госслужбе - ответственная», - считает Данияр Жуманазаров.



