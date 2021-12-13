Как возрождалось историко-культурное наследие Казахстана за годы Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Историко-культурное наследие является бесценным и невосполнимым достоянием не только каждого народа, но и всего человечества. За годы Независимости РК обеспечение сохранности памятников истории и культуры потребовало нового подхода и новых механизмов. В общей сложности с 1991 по 2020 год было проведено около 270 научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Министерства культуры и спорта РК, 26 декабря 2019 года Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» был принят в новой редакции. Основной целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере историко-культурного наследия, обеспечение возрождения, сохранности и популяризации объектов историко-культурного наследия.

В 2020 году министерств приняло 24 нормативно-правовых акта. Ряд подзаконных актов, принятых Минкультуры в рамках реализации обновленного Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», направлен на упорядочение вопроса ужесточения мер по обеспечению охраны и использованию объектов историко-культурного наследия.

Важно отметить, что по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева была разработана и в период 2004-2011 годов реализована уникальная Государственная программа «Мәдени мұра», которая позволила систематизировать и ввести в оборот обширный пласт историко-культурного наследия. «Мәдени мұра» стала беспрецедентной в истории Казахстана плодотворной гуманитарной акцией. Был продемонстрирован богатейший потенциал народа, получен бесценный опыт, позволяющий поднять отечественную культуру и науку на новый уровень, отметили в МКС.

Впервые была проведена инвентаризация отечественных памятников, утверждены списки памятников истории и культуры республиканского и местного значений. Таким образом, был издан свод памятников истории и культуры нескольких регионов Казахстана (Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и города Алматы).

В рамках программы «Рухани жаңғыру» усилена инфраструктура историко-культурных объектов регионов. Министерством культуры и спорта проводится работа по созданию единого пояса сакральных земель страны в рамках проекта «Сакральная география Казахстана». В результате проведенной масштабной работы по полной систематизации исторических мест сформированы 256 объектов общенационального значения и 575 объектов местного значения. Полная визуализация данных сакральных объектов доступна на платформе виртуальной карты qazmaps.kz, где оцифровано свыше 500 объектов. Выпущены 4 тома энциклопедии «Киелі Қазақстан».

В рамках программы «Рухани жаңғыру» проведены этнокультурные экспедиции по сакральным местам всех регионов Казахстана, изданы книги «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения», «Региональные сакральные объекты Казахстана», также издан первый том энциклопедии «Сакральный Казахстан».

Создана многофункциональная виртуальная карта «Сакральная география Казахстана общенационального значения», на которой дается краткая и полная информация об исторических объектах. Создана интерактивная карта «Сакральная география Казахстана локального значения», где отображены региональные сакральные объекты Казахстана, с подробным описанием и фотогалереей, а также географические координаты, которые посредством геолокации позволяют выбрать наиболее безопасный и кратчайший путь к выбранным сакральным объектам.

Впервые созданы 3D-модели архитектурных памятников Казахстана, вошедших в список «Сакральных объектов Казахстана общенационального значения» (мавзолеи Х.А. Яссауи и Карахана), выпущены 30 видеороликов мобильного формата для социальных сетей о сакральных объектах Казахстана продолжительностью в 40 секунд (на казахском, английском и русском языках). Выпущены 4 документальных исторических фильма: «Сакральная география Казахстана», «Мавзолеи Ходжа Ахмета Яссауи и Айша биби», «Золотой воин», «Земля номадов».

На сегодняшний день в список памятников истории и культуры местного значения включены более 11 тысячи объектов, республиканского значения - 250 и международного значения - 10. Это памятник мавзолей Х.А. Яссауи (2003), петроглифы Танбалы (2004) и 8 археологических памятников (городища Талгар, Карамерген, Каялык, Акыртас, Кулан, Мерке, Орнек и Костобе по серийной номинации «Шёлковый путь» на Семиреченском отрезке), вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В течение последних лет созданы пять государственных музеев-заповедников: «Иссык» (2010 год) - в Алматинской области, «Берел» (2008 год) – в Восточно-Казахстанской, «Ботай» (2018 год) - в Северо-Казахстанской, «Сарайшык» (2018 год) - в Атырауской областях и «Бозок» (2018 год) - в городе Нур-Султан. Завершено строительство здания визит-центров музеев-заповедников «Отырар», «Танбалы» и «Улытау». В ближайшие годы планируется строительство визит-центров в музеях-заповедниках «Есик», «Ордабасы», «Азрет Султан», «Берел» и «Сарайшык».