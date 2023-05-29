Как восстанавливают леса после пожара в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Аулиекольском районе Костанайской области практически сразу после сентябрьского пожара начались работы по восстановлению лесов. Несмотря на то, что огонь вспыхнул в Басаманском лесхозе, большая часть пожара прошлась по территории Семиозерного лесхоза. О том, какая работа проводится по восстановлению лесов, в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» Еркен Баймагамбетов.

Пожары уничтожили свыше 35 тысяч гектаров площадей, покрытых лесом. Только в Семиозерном лесном хозяйстве пострадавшая от пожара площадь, покрытая лесом, составила 24 919,8 гектара.

Все силы лесников сейчас брошены на уборку гари. Работа началась еще зимой. Не останавливается она и сегодня - в жару. По данным специалистов, уборка гари в лесах может занять немало времени - несколько лет.

«В 2022 году с ноября у нас было разработано 64 гектара - 12 тысяч кубических метров, объем заготовки на этот год составит 2097,7 гектаров с общим запасом 307 271 кубический метр. Это на первое полугодие. Работы по отводу площадей будут продолжаться»,- сообщил Баймагамбетов.

Радует, что на прошедших пожаром площадях происходит естественное восстановление лесов. В основном, это лиственные - береза, осина. Поэтому, сейчас первоочередно лесники наблюдают за прорастаниями. Если активного роста в течение 2-3 лет не будет, только тогда начнется массовая высадка лесных культур.

«Восстановление леса происходит на площадях вырубки давностью 3 года и более. Также нами произведена посадка лесных культур на площади 550 гектаров, том числе на землях Семиозерного учреждения лесного хозяйства - 365 гектаров. Посажено 3 668 500 штук сеянцев сосны обыкновенной, - рассказывает Е. Баймагамбетов. — Также силами лесного хозяйства произведена посадка лесных культур на землях Басаманского учреждения лесного хозяйства - 185 гектаров».

В лесном учреждении также имеются питомники для обеспечения стандартным посадочным материалом.

«В прошлом году произведен посев сосны на площади 5,5 гектаров- более семи миллионов штук. В текущем году на временном питомнике Калининского лесничества посеяно еще 2 гектара молодняка», - добавил он.

После пожара для запланированных работ по очистке гари и высадки молодняка значительно пополнился автопарк лесхоза. На выделенные средства были закуплены десятки новых тракторов.

«Также в текущем году запланировано приобретение лесопосадочных машин, почвообрабатывающих агрегатов - культиваторы, плуги, сеялки для посевов в лесных питомниках, а также приобретение противопожарной техники - три пожарные автомашины на базе КамАЗ, а также патрульные машины ( 9 единиц)»,- подытожил Еркен Баймагамбетов.