Как восстанавливают лес на территории природного парка «Бурабай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как восстанавливаю лес на территории природного парка «Бурабай» рассказал лесник Кайырбай Балтабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на территории парка ежегодно высаживаются саженцы различных деревьев для восстановления и увеличения площади лесов.

«В основном у нас посадка проводится именно на нарушенных природных комплексах, на территориях после пожаров, на вырубках после болезни леса, то есть мы восстанавливаем наши леса. Каждый год высаживаем 65 гектаров сосны, березы на территории природного парка. Высаживаем согласно материалов лесоустройства. На 10 лет нам дается план – сколько мы должны высадить деревьев, на какой площади и какой породы», - отметил Кайырбай Балтабаев в интервью журналистам в ходе пресс-тура.

Приживаемость саженцев, как отмечает лесник, составляет 70 %.

«Сейчас идет осенняя инвентаризация и подсчитывается – сколько прижилось с весны по осень, после будет рассчитываться – сколько на следующий год надо будет сделать дополнений по саженцам. У нас по плану на один гектар высаживается 8 тыс. штук», - уточнил Кайырбай Балтабаев.

Он также рассказал о технологии процесса получения семян и саженцев сосны.

«Согласно технологии мы сначала собираем шишки сосен, потом мы их отправляем на обработку и получаем семена. Дальше идет посев на нашем питомнике, после двух лет мы получаем саженцы и весной их высаживаем уже непосредственно на территории парка», - пояснил Кайырбай Балтабаев.

Территория Государственного национального природного парка «Бурабай» занимает площадь в более 129 тыс. га.

Государственный национальный природный парк «Бурабай» представляет собой уникальный природный комплекс, расположенный в полосе разнотравно-ковыльных степей и лесостепного ландшафта, представленного сосновыми, березовыми и сосново-березовыми лесами.

На территории нацпарка расположены 23 озера, 14 из которых относятся к категории крупных: Большое и Малое Чебачье, Боровое, Щучье, Катарколь и другие.

Флора национального парка насчитывает 754 вида растений, в том числе 79 видов реликтовых растений и 21 вид исчезающих. Башмачок настоящий, пион степной, тюльпан поникающий, росянка круглолистная, кувшинка чисто белая.

Территория национального парка поделена на 10 лесничеств, 32 кордона по всей территорий парка, где трудятся госинспекторы и егери.



